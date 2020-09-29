Воля к власти, ненависть и немного любви. Два убийства и два самоубийства в Вероне

Вторгаясь в пьесу и местами переделывая ее почти до неузнаваемости, Тойкка не позволяет себе забыть о структурных особенностях мира Шекспира: во-первых, даже в трагедии должно быть достаточно юмора. Иногда – на грани приличий. Во-вторых этот мир – единый космос, его внутренние границы (между разными пьесами) проницаемы, и это дает режиссеру право цитировать другие тексты: монолог из «Как вам понравится»: «Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры» и очень многое – из «Гамлета». Даже полное название спектакля звучит так: «Ромео и Джульетта. Век вывихнут…».

-…и как же скверно, право, что должен я вправлять ему суставы», - с горечью произносил Принц Датский.

В постановке Ааре Тойкка миссию как-то исправить вывихнутое время берет на себя Лоренцо (Аго Соотс), молодой католический священник, из тех, которые стремятся отвратить подростков своего прихода от опасных соблазнов, организуют рок-группы и спортивные команды, исповедуют свою юную паству, которая доверяет им и верит в их добрые намерения. Пространство спектакля – это его, Лоренцо, пространство: крестообразный помост, уходящий в зал и разбивающий зрительскую зону на секторы; зал разделен, как разделено современное общество. (Сценография Ийр Хермелин.)

Лоренцо – Аго Соотс. ФОТО: Сийм Вахур

Сама сценическая площадка аскетична, но действие временами перекидывается на висящий над сценой мостик, широко используется видео, спектакль ярок и зрелищен. В сцене бала у Капулетти жутковатые звериные маски и музыка, в которой слышится нечто грозное и тоже «звериное», предостерегают: берегитесь этих людей, когда они окончательно распоясаются; они ни на миг не упустят свою цель, а когда сдерживающие центры ослаблены, пойдут к ней напролом, ступая по крови и перешагивая через тела. Лоренцо в этом мире чужой. Ромео и Джульетта (Кармо Нигула и Хенесси Шмидт) – тоже; юная Джульетта вообще не очень ориентируется в законах и обычаях этого мира, ее ведут природа, пробуждение страсти, непонимание того, что жизнь намного более сурова и непредсказуема, чем кажется – и чем хочется! Героиня Хеннесси Шмидт – самый шекспировский образ постановки – и самый, простите, однозначный. С ней все ясно с первых до последних минут ее короткой сценической жизни. Она лирична, обаятельна, горда и решительна, но это не ее день и не ее история. Режиссерская фантазия коснулась Джульетты в самой малой степени, а постановка интересна в первую очередь там, где режиссер дерзко отходит от первоисточника и создает свою вселенную, которая живет в иных, современных ритмах. Шекспировские на их фоне кажутся тягучими, а любовные сцены – очень уж сентиментальными.

Воля к власти