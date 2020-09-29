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Фридрих Мерц
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Тихановская в Вильнюсе обсуждает с Макроном возможность новых выборов в Белоруссии

Светлана Тихановская.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встречается в Вильнюсе с президентом Франции Эманнюэлем Макроном, сообщили "Интерфаксу" в ее пресс-службе.

Встреча посвящена возможности проведения переговоров о новых президентских выборах в Белоруссии при посредничестве Франции.

"В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманнюэлем Макроном в Вильнюсе. Основной темой разговора будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции", - сказали в пресс-службе.

Тихановская намерена добиваться проведения повторных президентских выборов в течении года и хочет заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.

"Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года", - приводит пресс-служба слова Тихановской.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

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