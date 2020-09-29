Минобороны Азербайджана опровергает информацию о сбитом над Карабахом самолете

«В МО Азербайджана заявили, что информация армянской стороны о сбитом самолете ВВС республики не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Ранее о якобы сбитом армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанском самолете сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Представители властей НКР сообщили, что за два дня боев убито 48 карабахских военных, больше 200 получили ранения. Армения ограничила выезд мужчин призывного возраста из страны и сообщила о широкомасштабном наступлении Азербайджана на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.