Вт, 29.09.2020
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Фридрих Мерц

Авиакомпания Nordica планирует в 2021 году выйти в плюс

Nordica rahastamine pole veel täiesti kindel, sest valitsus pole näinud äriplaani.

ФОТО: Eero Vabamägi

В понедельник правление авиакомпании Nordica представило свой бизнес-план по выходу из кризиса: по оценке компании, даже если в следующем году продолжатся ограничения на авиаперелеты, у предприятия есть возможность выйти в плюс, пишет Rus.ERR.

По мнению председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера, Nordica может открыть новые линии или сдать свои самолеты в субподряд другим большим авиакомпаниям.

Сегодня у Nordica летают шесть самолетов, один из них выполняет регулярные рейсы между Швецией и Норвегией. Правительство намерено в ближайшее время рассмотреть вопрос выделения дополнительных средств для авиакомпании - по оценке парламентариев, этот вопрос скорее всего будет обсуждаться в этот четверг.

Nordica находится в тяжелой экономической ситуации, за этот год штат сотрудников был сокращен почти в два раза, а чтобы закрыть этот финансовый год в ноль потребуется дополнительно около 23 миллионов евро. Ранее Минфин обратился в Еврокомиссию с просьбой разрешить финансовую помощь предприятию, и Брюссель дал добро выделить предприятию 30 миллионов евро.

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