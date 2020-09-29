Авиакомпания Nordica планирует в 2021 году выйти в плюс

В понедельник правление авиакомпании Nordica представило свой бизнес-план по выходу из кризиса: по оценке компании, даже если в следующем году продолжатся ограничения на авиаперелеты, у предприятия есть возможность выйти в плюс, пишет Rus.ERR.
По мнению председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера, Nordica может открыть новые линии или сдать свои самолеты в субподряд другим большим авиакомпаниям.
Сегодня у Nordica летают шесть самолетов, один из них выполняет регулярные рейсы между Швецией и Норвегией. Правительство намерено в ближайшее время рассмотреть вопрос выделения дополнительных средств для авиакомпании - по оценке парламентариев, этот вопрос скорее всего будет обсуждаться в этот четверг.
Nordica находится в тяжелой экономической ситуации, за этот год штат сотрудников был сокращен почти в два раза, а чтобы закрыть этот финансовый год в ноль потребуется дополнительно около 23 миллионов евро. Ранее Минфин обратился в Еврокомиссию с просьбой разрешить финансовую помощь предприятию, и Брюссель дал добро выделить предприятию 30 миллионов евро.