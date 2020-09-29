Авиакомпания Nordica планирует в 2021 году выйти в плюс

По мнению председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера, Nordica может открыть новые линии или сдать свои самолеты в субподряд другим большим авиакомпаниям.

Сегодня у Nordica летают шесть самолетов, один из них выполняет регулярные рейсы между Швецией и Норвегией. Правительство намерено в ближайшее время рассмотреть вопрос выделения дополнительных средств для авиакомпании - по оценке парламентариев, этот вопрос скорее всего будет обсуждаться в этот четверг.