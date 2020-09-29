Автор документального сериала: суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоин

- Во время катастрофы парома «Эстония» вам было семь лет. Помните ли вы то утро?

- Я помню его очень хорошо. Когда я проснулся, о случившемся говорили по радио. Позавтракал и пошел в школу. Я учился в первом классе, и все показалось иным. Вся школа скорбела, нас пораньше отпустили домой.

Вечером смотрели новости по телевизору. Освещение было очень душевным. Я имею в виду кадры спасательной операции на море.

- Вы потеряли кого-то из родственников или знакомых?

- Нет, личного соприкосновения с этой трагедией у меня нет.

- Расследовать катастрофу «Эстонии» вы начали 15 лет назад. Что вас на это подвигло?

- Когда в новом веке происходили погружения и начался медийный цирк вокруг этой темы, это заставило меня думать. Я читал отчеты и газеты, вырезал из газет статьи и собрал очень большой архив. Естественно, эта история задевает очень глубоко, местами невероятно.

- Что самое главное, что разоблачает ваш документальный фильм?

- Самое главное то, что наш фильм состоит из пяти частей и длится в итоге три часа, в течение которых мы доказываем, что с этой катастрофой обращались неправильно уже с самого начала.

С самого начали дела начали двигаться в неправильном направлении. Следственная комиссия тут же стала искать ошибку в визоре, а потому другие версии не рассматривались.

Я считаю, что это было большой ошибкой. Кроме того, премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон велел спасать на море и тела, и судно, но это не было выполнено. Я считаю, что это тоже было ошибкой.

Когда я начал записывать откровенные интервью со спасенными, выяснилось, что у них имеется совсем иное видение случившегося. В отчете было, например, неверно указано время. Начал вырисовываться другой сценарий произошедшего, который и намекнул на возможное наличие пробоины.

Когда мы продвинулись дальше со своим расследованием и пообщались с экспертами, выяснилось, что суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины.

Как журналист, я не так просто введусь на теории заговоров или спекуляции. Как журналист, я хотел рассказать правду и указать на правонарушения. Мне было важно сделать погружение, чтобы увидеть, если в корпусе парома пробоина или нет.

- Ваше расследование основывалось на предположении, что в судне есть пробоина. Что вы почувствовали, когда увидели, что вы правы?

- Мы были уверены, что определенные повреждения корпуса мы найдет, но мы не знали, насколько они велики. Когда увидели, что эта пробоина величиной больше четырех метров, мы были потрясены.

- Почему эту пробоину не видели раньше? Обломки «Эстонии» ведь исследовали и до того.