Автор документального сериала: суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоин

Режиссер документального сериала «Эстония – находка, которая изменит все» Хендрик Эвертссон сказал в Стокгольме в интервью Postimees, что его команда была уверена, что они найдут в корпусе «Эстонии» повреждение, но их потрясли его размеры.
- Во время катастрофы парома «Эстония» вам было семь лет. Помните ли вы то утро?
- Я помню его очень хорошо. Когда я проснулся, о случившемся говорили по радио. Позавтракал и пошел в школу. Я учился в первом классе, и все показалось иным. Вся школа скорбела, нас пораньше отпустили домой.
Вечером смотрели новости по телевизору. Освещение было очень душевным. Я имею в виду кадры спасательной операции на море.
- Вы потеряли кого-то из родственников или знакомых?
- Нет, личного соприкосновения с этой трагедией у меня нет.
- Расследовать катастрофу «Эстонии» вы начали 15 лет назад. Что вас на это подвигло?
- Когда в новом веке происходили погружения и начался медийный цирк вокруг этой темы, это заставило меня думать. Я читал отчеты и газеты, вырезал из газет статьи и собрал очень большой архив. Естественно, эта история задевает очень глубоко, местами невероятно.
- Что самое главное, что разоблачает ваш документальный фильм?
- Самое главное то, что наш фильм состоит из пяти частей и длится в итоге три часа, в течение которых мы доказываем, что с этой катастрофой обращались неправильно уже с самого начала.
С самого начали дела начали двигаться в неправильном направлении. Следственная комиссия тут же стала искать ошибку в визоре, а потому другие версии не рассматривались.
Я считаю, что это было большой ошибкой. Кроме того, премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон велел спасать на море и тела, и судно, но это не было выполнено. Я считаю, что это тоже было ошибкой.
Когда я начал записывать откровенные интервью со спасенными, выяснилось, что у них имеется совсем иное видение случившегося. В отчете было, например, неверно указано время. Начал вырисовываться другой сценарий произошедшего, который и намекнул на возможное наличие пробоины.
Когда мы продвинулись дальше со своим расследованием и пообщались с экспертами, выяснилось, что суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины.
Как журналист, я не так просто введусь на теории заговоров или спекуляции. Как журналист, я хотел рассказать правду и указать на правонарушения. Мне было важно сделать погружение, чтобы увидеть, если в корпусе парома пробоина или нет.
- Ваше расследование основывалось на предположении, что в судне есть пробоина. Что вы почувствовали, когда увидели, что вы правы?
- Мы были уверены, что определенные повреждения корпуса мы найдет, но мы не знали, насколько они велики. Когда увидели, что эта пробоина величиной больше четырех метров, мы были потрясены.
- Почему эту пробоину не видели раньше? Обломки «Эстонии» ведь исследовали и до того.
- Прежде чем мы поняли, что действительно к обломкам нужно нырять, мы пытались просмотреть все прежние видео. Я точно не знаю, какие части обломков были сняты. Мы поняли, что слишком много мест корпуса не снимались никогда.
Неснятые места оказались по правому борту парома. Это натолкнуло на мысль, что пробоина может быть там. Нам нужно было убедиться в этом лично.
Я хочу подчеркнуть, что место, где лежат обломки парома «Эстония» - это место погребения, и к нему нужно относиться с уважением. Проводя исследование, мы принимали это в учет. Снимали пробоину в корпусе с расстояния и не заходили внутрь.
- Можем ли мы по фильму понять, стала пробоина причиной затопления парома или ее последствием?
- Сейчас не время для спекуляций, как журналист я этим никогда заниматься не буду. У меня нет соответствующих знаний. Моей работой было добыть факты, и снабдить этими фактами людей. Естественно, в документальном фильме мы общались с экспертами, и они утверждают, что это может быть причиной затопления парома.
- Премьер-министры Эстонии, Швеции и Финляндии встретились накануне выхода документального фильма. Для чего потребовалась внеочередная встреча, и что они могли обсуждать?
- И опять же, это всего лишь спекуляции, и я только сегодня услышал (вчера – ред.), что такая встреча состоялась. Я не знаю, о чем они говорили, но пока это очень болезненная тема.
Все же 26 лет назад произошла ужасная трагедия. Это очень хорошо, что главы государств об этом говорят.
- Что может разоблачить новое расследование?
- У меня нет оснований говорить об этом. Я надеюсь, что возможное новое расследование привлечет и родственников погибших, и людей спасшихся с парома. Следственная комиссия должна уважать участников событий.
- У вас самого теперь неприятности, поскольку во время своего расследования вы нарушили закон Швеции. Что теперь будет?
- Прежде всего, я не совершил ничего криминального, но я приветствую судебный процесс, который пройдет в Гетеборге. Это первый раз, когда на основании этого закона проходит судебное расследование. Мы не знаем, что будет дальше.
- Какова реакция? Что вам говорят люди?
- Все эти годы я общался с родственникам погибших и спасшимися с парома. Мой телефон раскалился от сообщений и звонков. Люди очень счастливы: плачут и говорят, что для них это очень важный день. Родственники и близкие погибших ждали этого дня с нетерпением.
Хендрик Эвертссон
- Родился в 1987 года в Швеции, живет в Осло.
- Фотожурналист, фотограф и кинематографист.
- Учился с Ослоском университете.
- В 2015 году начал работу над первым документальном фильмом о неонацистской группировке «Северное движение сопротивления». Фильм «Расовые воины» в 2018 году заслужил годовую премию Объединения журналистов Норвегии, как лучшая работа фриланса.
- Документальный сериал о гибели парома «Эстонии» - это вторая крупная работа Эвертссона.