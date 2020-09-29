Самое большое деревянное здание Эстонии уйдет с молотка

Общая площадь земельного участка составляет 8567 квадратных метров, на нем расположены два дома: меньший - на Стаадиони, 81 и больший - на Стаадиони, 83. Из них первое здание площадью 321,3 квадратных метра может быть снесено, а на участке построен новый дом.

По словам руководителя отдела хозяйственной деятельности тартуского Департамента городского имущества Эвы Ляэне, такая возможность должна заинтересовать разработчиков недвижимости.

Самое большое деревянное здание Эстонии площадью почти 3100 квадратных метров на Стаадиони, 83 охраняется государством. Здесь, например, лежал Юхан Лийв, провел последние несколько дней своей жизни Каарел Ирд и работал психиатр и писатель Вайно Вахинг. Особые условия защиты памятников старины предусматривают восстановление архитектурных деталей интерьера и экстерьера здания.

Но как сделать, чтобы самое большое деревянное здание Эстонии не постигла судьба комплекса инфекционной больницы на улице Лина? Там часть построек снесена, а часть ждет такой же печальной участи.

По словам Ляэне, следует установить особые условия, согласно которым покупатель должен застраховать дом или отремонтировать его в случае амортизации.

Но почему частному лицу должна быть интересна дорогостоящая реставрация здания, если город не желает быть его хозяином?

«Город не знает, как использовать здание, которое должно сохранить внутреннюю планировку, подходящую разве что для гостиницы», - сказала Ляэне, добавив, что в покупке до сих пор никто не заинтересован.