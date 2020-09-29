Красная площадь, Москва. ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Московские школы с 5 октября закроют на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Сергея Собянина. К утру понедельника было выявлено еще 2 217 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем со 2 июня.

Каникулы установлены поправкой в другой указ Собянина, которым он 8 июня начал снимать ограничительные меры, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом.

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку», - сказано в указе.

Таким образом, детские сады продолжат работу, а спортивные школы и различные кружки уйдут на каникулы, как и общеобразовательные школы. Это уточняется в еще одном пункте указа: «Приостановить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы».

Еще накануне власти заявляли, что пока не рассматривают вариант карантина для российских школ и вузов, несмотря на большой рост случаев заболеваемости Covid-19.

Накануне впервые с 16 июня в России было выявлено более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости в России продолжался к этому моменту уже 16-й день подряд. 19 сентября число новых случаев впервые с июля превысило отметку в 6 тысяч, а 25 сентября была преодолена отметка в 7 тысяч.

На Москве к утру понедельника было выявлено еще 2 217 новых случаев заражения - это максимум со 2 июня, когда было 2 286 случаев. С 24 сентября, когда было зафиксировано 1 050 случаев, рост заболеваемости в столице составил 211%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявляла, что прямых оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса в России нет. «Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», - объясняла Попова.

Минпросвещения не планирует массового перевода школ на дистанционный формат обучения, сообщала накануне пресс-служба министерства. В сообщении было сказано, что карантинные меры «применяются точечно», так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей.

Министр просвещения Сергей Кравцов в понедельник заявлял, на карантин «не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом» в России закрыты 111 школ - 0,13% от общего числа школ, в некоторых школах на карантин из-за Covid-19 были переведены отдельные классы.