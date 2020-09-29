Инженер-кораблестроитель о гибели парома «Эстонии»: скорее всего, подлодка здесь не при чем

Старший научный сотрудник Таллиннского технического университета и инженер-кораблестроитель Кристьян Табри сомневается в том, что гибель парома «Эстония» произошла в результате столкновения с подлодкой.
Согласно чертежам, в день трагедии в том месте, где сейчас обнаружили пробоину, спасались люди. «Если бы там было отверстие, в которое втекло 600 тонн воды, сложно предположить, что кто-нибудь мог бы спастись», - сказал Кристьян Табри в интервью ERR.
Он предполагает, что пробоина возникла в тот момент, когда судно погрузилось на морское дно. «Судно весит 12 000 тонн. Для образования такого отверстия необходимо около 500 тонн. Очевидно, что если дно неровное, этого достаточно, чтобы появилась пробоина», - объяснил он.