Инженер-кораблестроитель о гибели парома «Эстонии»: скорее всего, подлодка здесь не при чем

Согласно чертежам, в день трагедии в том месте, где сейчас обнаружили пробоину, спасались люди. «Если бы там было отверстие, в которое втекло 600 тонн воды, сложно предположить, что кто-нибудь мог бы спастись», - сказал Кристьян Табри в интервью ERR.