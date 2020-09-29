Сюрприз ⟩ Жители Южной Эстонии рады: неизвестные заасфальтировали дорогу, ведущую к их деревне

Вернувшиеся в прошлую среду домой жители небольшой деревни Висси под Эльвой были приятно удивлены, передает Kodustiil.
В небольшую деревню, состоящую из нескольких домов, ведет узкая тупиковая улица, большая часть которой находится в частной собственности. По словам жителя деревни, приславшего фотографии в редакцию Kodustiil, он был очень удивлен, когда, возвращаясь с работы домой, увидел, что к его дому ведет только что заасфальтированная дорога.
Волостная управа недавно провела в эту деревню водопровод, но читатель не нашел в газетах информации о строительстве дороги. Соседи также обсуждали эту новость - никто не знает, кто вообще укладывал асфальт. Читатель подчеркивает: кто бы это не сделал, жители деревни очень рады.
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