Сюрприз ⟩ Жители Южной Эстонии рады: неизвестные заасфальтировали дорогу, ведущую к их деревне

В небольшую деревню, состоящую из нескольких домов, ведет узкая тупиковая улица, большая часть которой находится в частной собственности. По словам жителя деревни, приславшего фотографии в редакцию Kodustiil, он был очень удивлен, когда, возвращаясь с работы домой, увидел, что к его дому ведет только что заасфальтированная дорога.