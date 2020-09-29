Вт, 29.09.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Жители Южной Эстонии рады: неизвестные заасфальтировали дорогу, ведущую к их деревне

Сюрприз ⟩ Жители Южной Эстонии рады: неизвестные заасфальтировали дорогу, ведущую к их деревне

Keegi oli ootamatult küla tee asfalteerinud.

ФОТО: Lugejapilt

Вернувшиеся в прошлую среду домой  жители небольшой деревни Висси под Эльвой были приятно удивлены, передает Kodustiil.

В небольшую деревню, состоящую из нескольких домов, ведет узкая тупиковая улица, большая часть которой находится в частной собственности. По словам жителя деревни, приславшего фотографии в редакцию Kodustiil, он был очень удивлен, когда, возвращаясь с работы домой, увидел, что к его дому ведет только что заасфальтированная дорога.

Свежее дорожное покрытие.

ФОТО: Lugejapilt

Волостная управа недавно провела в эту деревню водопровод, но читатель не нашел в газетах информации о строительстве дороги. Соседи также обсуждали эту новость - никто не знает, кто вообще укладывал асфальт. Читатель подчеркивает: кто бы это не сделал, жители деревни очень рады. 

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