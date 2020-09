Эстонии угрожает опасный троян

Троян Emotet угрожает компьютерам с операционной системой Windows и распространяется в основном через документы, прикрепленные к электронным письмам (реже в виде ссылок). В Эстонии мы наблюдали вариант, когда от знакомого человека или учреждения в продолжение прежней переписки приходит электронное письмо с вложением, а содержание письма представляет собой лаконичную фразу на английском языке „Please confirm” (Прошу подтвердить) или „I would like to seek your advice on this“ (Хотелось бы получить ваш совет касательно этого). В некоторых случаях электронное письмо содержало предыдущую переписку, которая была просто повторно отправлена вместе с вложением. Вложение с виду кажется обычным файлом MS Office, который при открытии показывает, что определенное содержимое макроса отключено. Чтобы включить его, вам нужно сделать еще один клик (по-английски «Enable Content“, по-русски «Разрешить содержание»). После нажатия на кнопку разрешения компьютер заражается вредоносной программой Emotet, причем пользователь устройства не замечает заражения. Однако вредоносное ПО постоянно трансформируется и совершенствуется: CERT-EE получал уведомления о защищенных паролем zip-файлах, которые на самом деле содержат файл MS Office и Emotet.