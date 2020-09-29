Коронавирус в школе: полсотни учеников на удаленном обучении, учителя носят визоры

В первый учебный день на этой неделе учеников Раквереской гимназии на улице Вабадузе у дверей школы приветствовала лично директор Рийна Вейденбаум. На ней был надет визор. На своем примере она продемонстрировала, что выполняет обязательство. «С сегодняшнего дня (со вчерашнего — прим.ред.) все работники нашего здания обязаны носить защитные визоры или маски. Школа работников ими обеспечивает», - сказала Вейденбаум.

Причина для таких мер серьезная. У одного ученика Раквереской гимназии коронавирус, но он посещал уроки и проходящие в так называемом белом доме общие уроки трех параллелей 12 классов. Из-за этого со вчерашнего дня на две недели на домашнее обучение переведены 57 абитуриентов.

Педагоги, которые оказались среди близких контактов, выразили желание перейти на дистанционное преподавание. «На данный момент таких учителей двое и такая возможность им предоставлена», - сказала Вейденбаум.

Насколько известно, у зараженного ученика нет особых симптомов заболевания. У Департамента здоровья есть список учеников и близкие контакты оповещены.

Директор школы, которая отправила ученикам также письмо, призвала их ответственно относиться к правилам домашней изоляции: не ходить на тренировки или кружки, не встречаться с друзьями. По словам Вейденбаум, контакты между людьми двух школьных зданий сведены к минимуму.

«Я две недели буду работать в школьном здании на улице Вабадузе. Чужих в здание не пускают», - сказал Вейденбаум. Не будут проводиться и мероприятия.

Вчера утром некоторые ученики спросили у директора, должны ли они носить защитные маски. «Для учеников ношение масок добровольное», - сказала Вейденбаум.

В Ляэне-Вирумаа на данный момент коронавирус диагностирован у девяти человек, никто в госпитализации не нуждался.