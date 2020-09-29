Вт, 29.09.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

В Доме Хопнера начнется новый курс по истории Таллинна

Дом Хопнера.

ФОТО: Peeter Langovits

В расположенном на Ратушной площади Доме Хопнера в октябре этого года начнется новый увлекательный курс «История Таллинна: от датского короля до президента Эстонии».

Таллинн никогда не будет достроен. Если права легенда, то и постигать этот город мы будем бесконечно. В давно известных местах открывать неведомые тайны, а в загадочных уголках обнаруживать нечто родное и знакомое. За 800 лет своей истории город знал и черные, и золотые времена, каждое время оставило в нем свои следы, по которым можно бродить бесконечно. Но куда более увлекательно делать это с провожатыми – гидами, историками, сотрудниками музеев. Они покажут дорогу и помогут сделать множество новых открытий в небольшом городе с огромной историей.

Лекции на русском языке будут проходить каждый четверг в Доме Хопнера с началом в 18.00. В программе курса также запланированы экскурсии.

Лекции и экскурсии платные.

Регистрация и дополнительная информация: 56 156 522 или e-mail romanljagu@hot.ee

Лекции

15 октября в 18.00

«Датский след в Таллинне: от Вальдемара II до Маргрете II»

Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф

История датского флага и герб Таллинна. Скандинавские святые. Датские короли и королевы: малоизвестные факты. Какое наказание можно было получить за попытку побега из тюрьмы в датское время? Герцог Магнус и осада Таллинна. Императрица Мария Федоровна в Эстонии.

22 октября в 18.00

«Terra Mariana и рыцари Немецкого ордена»

Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф

Кем были рыцари-монахи, которые пришли на балтийские земли с символом Христа и посвятили эти земли Богородице? Откуда взялось выражение «псы-рыцари»? Всегда ли контакты Ордена и Новгорода происходили только на поле битвы? Как шло строительство городов и замков?

29 октября в 18.00

«Таллиннские флюгера»

Лектор: гид Марина Дунаева

От Тритона к кораблям. Какой вид флюгера самый популярный? Предсказатель погоды или показатель состоятельности владельца? Какие мастера и из чего изготавливали флюгера? И какие секреты прятали в них? Поднимем головы к небу и увидим другой Таллинн.

5 ноября в 18.00

«Алтари таллиннских церквей»

Лектор: гид Марина Дунаева

Алтарь – жертвенник или предмет искусства? Святые покровители Таллинна и их изображения на алтарях. Скрытые символы и атрибуты. Алтари христианских церквей Таллинна: католических, лютеранских, православных... Как украшают алтари и проводят сакральные ритуалы.

12 ноября в 18.00

«Братство Черноголовых: золотая молодежь средневекового Таллинна»

Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф

Как повлиял Ганзейский союз на торговлю городов Северного и Балтийского морей? Кого объединяло Братство Черноголовых и почему оно выбрало своим покровителем святого Маврикия? Чем еще занимались Черноголовые, помимо торговых дел? Что означал их триколор в 20 веке?

19 ноября в 18.00

«Таллинн под властью шведских королей»

Лектор: гид Артур Модебадзе

Более полутора веков Таллинн входил в состав Шведского королевства. За что у нас любят королеву Кристину? Почему в 1626 году Густава II Адольфа в Таллинне никто не встречал? За что местное дворянство ненавидело Карла XI, и какой из королей снял проклятие с таллиннских палачей?

26 ноября в 18.00

«Таллинн и Великая редукция»

Лектор: гид Артур Модебадзе

Реформа XVII столетия особенно сильно затронула интересы эстляндских и лифляндских дворян. В чем ее суть, и чем отличались «скаттные» и «фрельзовые» шведские крестьяне от эстонских и латышских? Кто был самым известным противником возвращения мыз в казну, и связана ли Великая редукция с Великим пожаром на Домберге?

3 декабря в 18.00

«Высочайшие визиты. Приезды русских монархов в Таллинн»

Лектор: Александра Мурре, директор Кадриоргского художественного музея

Как складывался церемониал императорских визитов? Кто из монархов имел самый большой кортеж и многочисленную свиту? Что монархи делали в Таллинне во время визитов, какие места посещали, кто и где устраивал в честь их приезда пышные приемы и балы? Где ночевали высокие гости во время приездов?

10 декабря в 18.00

«Памятник «Русалке» – кому или чему?»

Лектор: Роман Маткевич, художник Морского музея Эстонии

Как на наших глазах сбылась столетняя легенда. Тайна погибшего корабля и самый известный монумент столицы Эстонии. «Русалка»: что же это за корабль? Как он погиб, и почему на берегу Таллиннского залива был установлен один из красивейших морских памятников в мире?

17 декабря в 18.00

«Архитектор Константин Пятс: глава государства как создатель "лица столицы"»

Лектор: журналист Йосеф Кац

Может ли адвокат практиковаться в градостроительстве? Как родственные узы помогли сберечь одну из доминант таллиннского силуэта. Почему в Риге Старый город перед войной сносить начали, а в Таллинне – нет?

Экскурсии

24 октября в 13.00

Экскурсия в Доминиканском монастыре. Сбор у входа в католический собор свв. Петра и Павла.

Гид: Эдуард-Пауль Кольхоф

Попробуйте на себе испытать, каково это – быть монахом в Средние века. История таллиннских доминиканцев полна драматизма и кровавых событий. Призраки их до сих пор тревожат жителей города. Но несмотря на все злоключения доминиканские монахи живут здесь и по сей день...

31 октября в 13.00

Экскурсия в Кассисаба. Сбор у подножия башни Длинный Германн (Falgi tee)

Гид: Марина Дунаева

Поместье Луизенталь, мануфактура Фика и парк Фалька. И все это у «кошки на хвосте». Откуда взялось забавное название микрорайона столицы? Какие важные личности жили и работали в историческом предместье «Кошкин хвост»? Чем интересен этот уголок в центре Таллинна в наши дни?

7 ноября в 13.00

Экскурсия в церкви Пюхавайму. Сбор у входа в храм.

Гид: Марина Дунаева

Церковь Пюхавайму – один из старейших храмов, где соединились средневековая готика, витражное искусство 20-го века, органная музыка и служение Богу на разных языках. Поговорим об уникальном алтаре Берндта Нотке, эпитафиях и «Библии для неграмотных», о колоколах, органе и флюгере.

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