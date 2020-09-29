Жуткое видео ⟩ В центре Таллинна автомобиль сбил пересекавшего дорогу на красный свет водителя скутера

ДТП произошло в самом центре Таллинна на перекресте улиц Пронкси и Гонсиори. На видео видно, как управляющий скутером человек пересекает улицу Пронкси по пешеходному переходу на красный свет светофора, пока его не сбивает автомобиль.

Полиция напоминает, что в этом году произошло 189 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 10 человек погибли. Хотя несчастных случаев было примерно на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года, к сожалению, погибло на 1 человека больше. В этом году было также на 30% больше несчастных случаев с участием велосипедистов.