Вт, 29.09.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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  • В центре Таллинна автомобиль сбил пересекавшего дорогу на красный свет водителя скутера
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Жуткое видео ⟩ В центре Таллинна автомобиль сбил пересекавшего дорогу на красный свет водителя скутера

ДТП на Гонсиори

ФОТО: скриншот видео

Центр по надзору за дорожным движением опубликовал на своей странице в Facebook довольно жуткое видео аварии с участием электросамоката. 

ДТП произошло в самом центре Таллинна на перекресте улиц Пронкси и Гонсиори. На видео видно, как управляющий скутером человек пересекает улицу Пронкси по пешеходному переходу на красный свет светофора, пока его не сбивает автомобиль.

Пострадавший оказался в состоянии самостоятельно встать. По сообщению полиции, водитель скутера был доставлен в больницу для проверки здоровья. 

Полиция напоминает, что в этом году произошло 189 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 10 человек погибли. Хотя несчастных случаев было примерно на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года, к сожалению, погибло на 1 человека больше. В этом году было также на 30% больше несчастных случаев с участием велосипедистов.

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