Лазейка в законе? ⟩ Таксист, оставшийся без лицензии из-за аварии на пьяную голову, снова возит пассажиров

- Вильянди отказал в выдаче лицензии на таксоизвоз виновнику аварии
- С полученной в Пярну лицензией можно работать и в Вильянди
- Министерство не видит поводов менять закон
Весной один из вильяндиских таксистов в нетрезвом состоянии спровоцировал аварию с участием трех машин, а убегая с места происшествия, испортил изгородь частного дома. Избежавшему судебного наказания мужчине власти Вильянди отказали в продлении лицензии на такси, но с разрешением, полученным в Пярну, он снова может на законных основаниях возить клиентов в своем родном городе, пишет Sakala.
Несколько инстанций, имеющих отношение к данному случаю, признают, что ситуация является проблематичной и противоречивой, но никто не считает, что сделал что-то неправильно или что ошибка лежит в его сфере ответственности. Скорее, вину перекладывают друг на друга.
Уловок, которые позволяют главному герою этой истории, 53-летнему Тынису Микку, законно крутить баранку такси, две.
До суда не дошло
Во-первых, прокуратура решила прекратить дело против него по принципу оппортунитета, отказавшись от возможности ограничения его права управлять автомобилем. Такое правовое решение также означает, что он не был привлечен к уголовной ответственности.
Во-вторых, поправка к Закону об общественном транспорте, внесенная несколько лет назад, гласит, что таксист не привязан к месту и может работать не только в том регионе, где получил необходимое разрешение на работу.
В последнюю субботу апреля этого года, за час до полуночи, пьяный Тынис Микк совершил дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, скрылся с места происшествия и через несколько мгновений въехал в живую изгородь частного дома.
Прокуратура решила прекратить дело по договоренности, но Микк был обязан пройти программу «Трезвая и здоровая Эстония» и регулярно сдавать анализы крови в течение года, чтобы доказать, что у него есть привычка к снижению употребления алкоголя.
В июле этого года Sakala написала, что это не первый случай, когда Микка поймали с аналогичным нарушением, но предыдущее нарушение закона имело место давно и к апрелю уже исчезло из регистра наказаний.
Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры и инициатор программы «Трезвая и здоровая Эстония» Тоомас Лийва заявил, что Микка следует рассматривать как водителя, которого впервые поймали за рулем в нетрезвом виде. «Это означает, что мы должны найти для него по возможности мягкое наказание», - сказал он.
Через три месяца после дорожно-транспортного происшествия Микк обратился в мэрию города Вильянди с просьбой о предоставлении права на организацию таксоизвоза. Хотя в соответствии с Законом об общественном транспорте не было оснований для отказа в выдаче разрешения на такси, городские власти отказались его предоставить.
Вильяндиский городской секретарь Эне Ринк объяснила это решение тем, что, репутация данного лица не является достаточно хорошей для работы в таксоизвозе. «Прежде чем выдать разрешение, мы хотели бы убедиться, что он извлек уроки из того, что произошло. На данный момент мы не знаем, как он ведет себя ежедневно, и это огромный риск», - сказала Ринк.
Противоречие в ответе
Однако в отказе властей города Вильянди не было толку, потому что измененный несколько лет назад Закон об общественном транспорте разрешает труженикам руля работать за пределами местных самоуправлений, выдавших разрешение.
«Мы знали с самого начала, что если он нахальный, то получит его в другом месте», - сказала городской секретарь Эне Ринк.
Получив отрицательный ответ из Вильянди, Тынис Микк обратился в городскую управу Пярну и получил право разрешение на работу в таксоизвозе. Сейчас Микк снов работает таксистом в Вильянди.
Исходя из этого случая городская управа Вильянди подготовила письмо, в котором просит Министерство экономики и коммуникаций высказать свое мнение. В письме содержится пожелание, чтобы министерство рассмотрело возможность дополнения или изменения законов. "Ситуация плохая", - считает Ринк.
По словам главного специалиста транспортно-дорожной службы Министерства экономики и коммуникаций Катрин Тамбур, при выдаче разрешения мэрия Пярну действовала в соответствии с законом.
На вопрос, почему стала возможной ситуация, когда одно местное самоуправление считает таксиста слишком опасным, чтобы допускать его к такоизвозу, а другое дает ему это право, Тамбур ответила что речь не идет о лазейке в законе. "С точки зрения закона таксист может пройти повторную оценку в другом местном самоуправлении", - объяснила она.
В то же время она подтвердила, что таксоперевозки организуют органы местного самоуправления, так как услуга касается внутримуниципального движения и предпринимательства. Позиция министерства заключается в том, что в данном случае одно самоуправление не организовывало работу другого, и в настоящее время нет планов по изменению нормативных актов по данной теме.
По словам Катрин Тамбур, министерство понимает озабоченность властей города из-за таксиста, который недавно устроил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, и признает, что за такое нарушение должно последовать наказание. «В дорожном движении должна быть абсолютная нетерпимость к происшествию в состоянии алкогольного опьянения и побегу с места происшествия», - сказала Тамбур, подразумевая, что в случае Микка прокуратура не должна была закрывать дело.
Камень в огород
На вопрос, рассматривала ли прокуратура возможность того, что человек продолжит работать водителем такси после прекращения дела, прокурор Марья-Лийна Талимаа ответила, что прокуратура не может оценивать, как человек будет себя вести и какие шаги он предпримет после завершения уголовного производства. «Это, прежде всего, личный выбор человека», - добавила Талимаа.
Сам Тынис Микк посчитал, что городская управа Вильянди поступила правильно, отказав ему в разрешении. Он добавил, что водит такси не только в Вильянди, но и в Тарту и Пярну. По его словам, теперь он стал другим человеком и даже не смотрит на алкоголь. "Я не хочу этого. В голове что-то щелкнуло. Мне до сих пор стыдно смотреть людям в глаза. Я плачу за свои раны, и теперь у меня семья», - сказал Микк. По его словам, он подумывал о том, чтобы сменить и профессию и город.
Мадис Тимпсон, мэр Вильянди
На мой взгляд, здесь можно легко обойти закон. Я не думаю, что законодатель действительно хотел этого. В горуправе мы довольно долго обсуждали вопрос о предоставлении этому человеку разрешения на таксоизвоз. Хотя мы очень поддерживаем ведение бизнеса, в этом случае нужно иметь в виду, что все люди, которые выполняют такую работу, должны быть трезвыми за рулем. Все люди, пользующиеся услугами такси в Вильянди, должны быть уверены, что их доставит трезвый водитель. На мой взгляд, здесь нельзя делать скидки.
Поскольку прокуратура возложила на человека ряд обязанностей в течение года, городская управа Вильянди сочла правильным подождать и посмотреть, как и каким образом он будет их выполнять, а затем еще раз решить, имеет ли человек достаточно хорошую репутацию, чтобы работать водителем такси. Тогда, возможно, мы были бы готовы дать человеку второй шанс.
Моя личная позиция такова, что ситуация - ненормальная. Я не хочу ни на кого показывать здесь пальцем, но ситуацию, безусловно, можно было бы лучше урегулировать. Я отправил в министерство, которое разработало закон, письмо с описанием ситуации, и, надеюсь, государство примет меры в срочном порядке, потому что у города в этом вопросе руки коротки.