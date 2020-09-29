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Герман Голуб
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  • В Таллинне в квартире найден труп человека с признаками насильственной смерти

В Таллинне в квартире найден труп человека с признаками насильственной смерти

Полицейская лента.

ФОТО: Margus Ansu

Вчера, 28 сентября, вечером в Таллинне полицейские задержали 52-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 46-летнего мужчины.

Вчера около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустмяэ в квартире было найдено тело 46-летнего мужчины с признакам насильственной смерти. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали на месте происшествия 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве.

Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что все обстоятельство происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.

"На данный момент известно, что мужчины были знакомы и вместе употребляли алкоголь в этой квартире. Что привело к таким трагическим последствиям, выяснит уголовное производство", – сказал Яани.

Уголовное производство ведет Пыхьяская префектура, ведением производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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