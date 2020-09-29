В Таллинне в квартире найден труп человека с признаками насильственной смерти

Вчера около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустмяэ в квартире было найдено тело 46-летнего мужчины с признакам насильственной смерти. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали на месте происшествия 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве.

Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что все обстоятельство происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.

"На данный момент известно, что мужчины были знакомы и вместе употребляли алкоголь в этой квартире. Что привело к таким трагическим последствиям, выяснит уголовное производство", – сказал Яани.