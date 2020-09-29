Вт, 29.09.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • На шоссе Таллинн-Тарту открыт отрезок, по которому можно ехать со скоростью до 120 км/ч

На шоссе Таллинн-Тарту открыт отрезок, по которому можно ехать со скоростью до 120 км/ч

Kose-Võõbu teelõigu avamine

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Со вторника на недавно открытом участке Козе-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту можно передвигаться с максимально разрешенной скоростью 120 километров в час, но только в светлое время суток и при хороших дорожных условиях.

В темное время суток максимальная разрешенная скорость движения на этом участке составляет 110 км/ч, сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог.

Департамент шоссейных дорог также призывает водителей соблюдать особую внимательность на участке, где установлена отслеживающая появление лесных животных аппаратура. В темное время суток на таком участке скорость движения снижается до 90 км/ч. Если на установленном у обочины электронном табло появляется предупреждающий знак «Дикие животные», скорость движения на отрезке шоссе постепенно снижается до 70 км/ч.

Департамент напомнил, что на новом участке шоссе запрещено передвигаться на тракторах, тихоходной технике, автомопедах и мопедах. Тихоходная техника для проезда может двигаться по старому отрезку шоссе Таллинн-Тарту.

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