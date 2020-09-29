На шоссе Таллинн-Тарту открыт отрезок, по которому можно ехать со скоростью до 120 км/ч

Со вторника на недавно открытом участке Козе-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту можно передвигаться с максимально разрешенной скоростью 120 километров в час, но только в светлое время суток и при хороших дорожных условиях.
В темное время суток максимальная разрешенная скорость движения на этом участке составляет 110 км/ч, сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог.
Департамент шоссейных дорог также призывает водителей соблюдать особую внимательность на участке, где установлена отслеживающая появление лесных животных аппаратура. В темное время суток на таком участке скорость движения снижается до 90 км/ч. Если на установленном у обочины электронном табло появляется предупреждающий знак «Дикие животные», скорость движения на отрезке шоссе постепенно снижается до 70 км/ч.
Департамент напомнил, что на новом участке шоссе запрещено передвигаться на тракторах, тихоходной технике, автомопедах и мопедах. Тихоходная техника для проезда может двигаться по старому отрезку шоссе Таллинн-Тарту.