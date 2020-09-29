Правительство меняет систему ограничений на прямые перелеты

«В соответствии с новым режимом, как и в Латвии, в будущем будут разрешены прямые европейские рейсы во все страны, где уровень заражения ниже двухкратного среднего показателя по ЕС», - написал Рейнсалу на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на данный момент прямые авиарейсы будут ограничены лишь в три страны - Францию, Испанию и Чехию. «Это разумное решение», - сказал министр иностранных дел.

Как отметила пресс-служба правительства, до сих пор ограничение воздушного движения, установленное распоряжением министра экономики и инфраструктуры, действовало для стран, где заболеваемость коронавирусом на 100000 жителей за последние 14 дней составляет 25 и выше. Поскольку число стран с высоким уровнем заболеваемости в Европе увеличилось, сохранение нынешнего режима означало бы закрытие большинства маршрутов, что, в свою очередь, значительно затруднило бы как деловые, так и неизбежные деловые поездки.

«Мы не можем закрыться от мира, но мы должны учитывать, что вирус является глобальным и постоянным. Мы также должны соблюдать это при ограничении авиакомпаний, - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. - Текущее ограничение истекло, и теперь, подобно Латвии, мы не будем позволять открывать авиалинии со странами, где число новых случаев заражения вирусом на 100 000 жителей за последние две недели более чем вдвое превышает среднее значение по Европе».

За пределами Европейского Союза прямые рейсы разрешены только в страны, перечисленные в Приложении 1 к Рекомендации Совета Европейского Союза. В настоящее время в эти страны входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.