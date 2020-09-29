Хельме: Лаару пора рассказать, что он знает о крушении парома «Эстония»

«Общественности врали на протяжении 26 лет, людей считали идиотами, а свидетелей сделали дураками. Хватит лжи! На мой взгляд, мы обязаны извиниться перед теми свидетелями, чьи показания высмеивались или были удалены. И мы в долгу перед погибшими и их близкими», - подчеркнул он.

По словам Хельме, Марту Лаару, который на момент крушения парома «Эстония» был премьер-министром, пора рассказать о том, что он знает. «И властям Швеции тоже. Почему Швеция хотела засыпать остов? Почему было принято практически беспрецедентное в мире соглашение о ненарушении покоя захоронения, которым запретили приближаться к судну? Не потому ли, что речь шла о провалившейся тайной операции и большой внешний объект — это их военный корабль? У Швеции более давние демократические традиции, чем у нас, больше всего погибло именно их граждан. Я надеюсь, что сегодня возможно выяснить, не было ли в том районе какого-нибудь их военного корабля? Необходим ли был ремонт какому-нибудь шведскому судну после крушения "Эстонии"? Недопустимо продолжать вводить общественность в заблуждение или в свете новой информации препятствовать расследованию», - заявил Хельме.