На вашем участке растет дерево? Проверьте его состояние до начала осенних штормов

Причиной львиной доли штормовых повреждений становятся сломанные ветки и упавшие деревья, поэтому собственникам следует регулярно проверять состояние деревьев на принадлежащей им недвижимости.
По данным PZU Kindlustus, прокатившийся по Эстонии 17 сентября шторм причинил ущерба на сумму около 10 000 евро. В большинстве случаев виновниками становились именно хрупкие деревья. В этом году, наряду с сентябрем, значительное количество повреждений пришлось на июль.
«Если говорить о страховании имущества, то в основном речь идет о случаях, когда упавшее дерево или крупная обломившаяся ветка повреждали дом, ограду или автомобиль. К счастью, случаи, когда люди получают травмы из-за рухнувших деревьев, редки. Мы рекомендуем время от времени критически оценивать состояние деревьев, которые находятся на вашей недвижимости или по соседству с ней. При необходимости также можно вызвать эксперта, который осмотрит дерево», – прокомментировала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.
«К серьезным расходам может привести и дерево, упавшее на соседний участок. Даже если страховка возместит ущерб пострадавшему, не исключено, что страховая компания предъявит требование и собственнику недвижимости, на земле которого росло старое дерево. Если страхование ответственности не было оформлено, возмещать ущерб придется из собственного кармана. В натянутых отношениях с соседом тоже приятного мало», – добавила Хабакукк.
Поскольку штормовой ветер осенью нередок, собственный двор следует окинуть критическим взглядом не только на предмет хрупких деревьев. «Например, батуты редко кто крепит к земле, а именно их штормовой ветер с легкостью поднимает в небо», – привела пример представитель PZU. Также в сильный ветер летают садовая мебель, легкие строительные материалы и все прочие незакрепленные предметы.
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