На вашем участке растет дерево? Проверьте его состояние до начала осенних штормов

По данным PZU Kindlustus, прокатившийся по Эстонии 17 сентября шторм причинил ущерба на сумму около 10 000 евро. В большинстве случаев виновниками становились именно хрупкие деревья. В этом году, наряду с сентябрем, значительное количество повреждений пришлось на июль.

«Если говорить о страховании имущества, то в основном речь идет о случаях, когда упавшее дерево или крупная обломившаяся ветка повреждали дом, ограду или автомобиль. К счастью, случаи, когда люди получают травмы из-за рухнувших деревьев, редки. Мы рекомендуем время от времени критически оценивать состояние деревьев, которые находятся на вашей недвижимости или по соседству с ней. При необходимости также можно вызвать эксперта, который осмотрит дерево», – прокомментировала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.

«К серьезным расходам может привести и дерево, упавшее на соседний участок. Даже если страховка возместит ущерб пострадавшему, не исключено, что страховая компания предъявит требование и собственнику недвижимости, на земле которого росло старое дерево. Если страхование ответственности не было оформлено, возмещать ущерб придется из собственного кармана. В натянутых отношениях с соседом тоже приятного мало», – добавила Хабакукк.

Поскольку штормовой ветер осенью нередок, собственный двор следует окинуть критическим взглядом не только на предмет хрупких деревьев. «Например, батуты редко кто крепит к земле, а именно их штормовой ветер с легкостью поднимает в небо», – привела пример представитель PZU. Также в сильный ветер летают садовая мебель, легкие строительные материалы и все прочие незакрепленные предметы.