В Кадриоргском художественном музее 26 сентября состоялось открытие выставки «Всегда рядом. Кошки и собаки в искусстве XVI–XIX веков». Это первая новая выставка в Кадриоргском дворце с начала пандемии, а если точнее, то с прошлого ноября. Однако примечательна она не только этим: новая экспозиция — своеобразная художественная рефлексия над интернетной модой на умильных кошечек и собачек.

Директор Кадриоргского музея Александра Мурре рассказала репортеру Rus.Postimees о том, как с течением времени менялась роль собак и кошек в жизни и восприятии людей, легендарной собаке Ландсира и многом другом.

Не только анималистика

Это не выставка анималистики в прямом смысле слова, это экспозиция, собравшая картины разных жанров, на которых присутствуют собаки и кошки. Выставка охватывает довольно широкий спектр тем и отражает развитие общества и отношение к этим животным на протяжении веков.

«Именно разные жанры — историческая картина, портрет, аллегорическая картина, карикатура — позволяют показать, как в разное время относились к этим животным. Первая тема — охота — причина появления собаки рядом с человеком; другие — декоративные, дружеские функции — добавились гораздо позднее, во времена Ренессанса. О египетских кошках знают все, они считались священными животными и изображались в статусе богинь. Столь высоко кошка ценилась лишь в Египте, а потом ее слава сошла на нет. В древнеримском искусстве кошек можно встретить, но это опять-таки с отсылкой к Египту. В других культурах кошки становятся негативным символом. В Средневековье кошка была символом обмана, измены, а собака — верным другом, символом верности и надежности», — отметила Мурре.

Директор музея рассказала, что тема египетских кошек будет представлена на выставке, посвященной Египту, которая откроется в начале октября в KUMU, поэтому при создании этой экспозиции ее не касались. В Кадриоргском художественном музее будет предложен цикл из четырех лекций, представляющий собой исторический экскурс в более ранние периоды. На эстонском языке лекции начнутся уже в октябре, а на русском будут читаться в декабре и январе. Лекции будут посвящены теме кошек и собак в древнем мире (Египет, Древняя Греция и Рим), на Ближнем Востоке (Персия), в восточных культурах (Китай, Япония) и далее уже в европейском искусстве более новых времен.

Непосредственно анималистика представлена в зале под названием «Вместе и врозь», где собраны портреты собак и кошек. «Достойный член гуманного общества» — очень интересная с точки зрения истории картина художника сэра Эдвина Ландсира. «Художник очень любил изображать собак и лошадей. Его образы так понравились королеве Виктории, что она сделала его придворным художником. Он был осыпан заказами королевы, поскольку и она, и ее супруг принц Альберт очень любили собак и лошадей, и Ландсир портретировал всех питомцев вместе с королевой, принцем, их многочисленными детьми и без детей. Он был плодовитым художником и работал не только для королевы, но и для других заказчиков», — рассказала искусствовед.

Эдвин Генри Ландсир, «Достойный член гуманного общества». ФОТО: Елизавета Калугина

На этой картине он изобразил конкретного пса по кличке Боб, которого нашли на берегу моря. Он спасся после кораблекрушения и поступил на службу в общество спасения на водах. Собака в течение четырнадцати лет спасала тонущих людей, на ее счету двадцать три спасенных жизни. Пес стал почетным членом Королевского гуманного общества и был награжден медалью. В 1831 году был написан его портрет, картину купила Британская галерея Тейт. Во время Лондонского наводнения 1928 года галерея была затоплена водой, а картина — серьезно повреждена.

«Но как рукописи не горят, так картины не тонут — картину отреставрировали. Когда ее купили, с нее сделали несколько копий, одна из копий хранится в финском музее. Оригинал впервые после реставрационных работ был выставлен лишь в 2009 году, он сейчас экспонируется в Tate Britain, а на этой выставке — копия картины. Порода же собаки была названа в честь художника ландсиром», — сказала директор музея.

Адольф фон Беккер, «Кошка с котятами» и «Крыса, пробирающаяся мимо спящей кошки». ФОТО: Елизавета Калугина

Из Финляндии привезены кошки Адольфа фон Беккера. «Это академический художник, глава Академии художеств в Финляндии в конце XIX века, представитель реалистического направления. Кроме того, на выставке мы видим раннюю работу Марии Вийк, на которой тоже изображен кот. Это портрет, который у нас по красной подстилке рифмуется с собачкой, написанной Отто Фридрихом фон Мёллером, —художником, который был любимцем в Петербурге при Николае I. Самый крупный его заказ — картины жития Александра Невского для Большого Кремлевского дворца. Эти картины никто из нас вживую не видел, потому что они до сих пор находятся там, в зале заседания. Меллер был родом с Сааремаа, он из тех прибалтийских немцев, кто сделал хорошую карьеру, но и в местных коллекциях его работы тоже присутствуют», — пояснила Мурре.

«Спящая кошка» Марии Вийк и «Собака» Отто Фридриха фон Мёллера. ФОТО: Елизавета Калугина

Юмор, зачатки рекламы и сложные взаимоотношения собак и кошек

В зале «Вместе и врозь» есть уголок юмора, который демонстрирует животных, изображенных как олицетворение человеческих характеров или слабостей. «Люди в виде собак представлены на картине Альфреда де Дрё, которая не доставлена к нам из Эрмитажа, мы видим лишь репродукцию, на ней — мопс в кресле», — отметила Александра Мурре.

Альфред де Дрё, «Мопс в кресле». ФОТО: Елизавета Калугина

Это не просто мопс, сообщила Мурре, а главный редактор газеты Le Figaro. Главредом газеты назначили человека с мужланскими манерами, но моральным лидером был человек благородного происхождения — Ипполит де Вильмесан: «Мы его видим в виде утонченной борзой, которую не выбрали главным редактором, хотя все сотрудники рассчитывали на это, мопс же с жесткой хваткой предпринимателя занял высокую позицию. Так художник изобразил начальство».

Гравюра «Джек в офисе». ФОТО: Елизавета Калугина

На гравюре, созданной по картине Ландсира, иллюстрируется английское выражение «Джек в офисе», которое означает мелкого чиновника, злоупотребляющего полнотой своей власти. Приходят просители, и их встречает моська, полная самодовольства. Эта картина была популярна, и с нее сделали гравюру, которая разошлась большим тиражом. Собаки здесь представляют людей.

Иоган Фридрих Зейпель, «Борьба». ФОТО: Скриншот/kumu.ekm.ee

«Борьба» — картина XVIII века художника Иогана Фридриха Зейпеля — ярко представляет жанр анималистики. «Здесь изображены собака и кошка: собака охраняет собственность хозяина — петуха, а хищная кошка хочет его забрать. Ею движет корысть, собаке тоже хочется съесть петуха, но он охраняет его, ведь это хозяйское имущество. Здесь собака — верный страж, а кошка сама по себе и стоит за себя. Гораздо более мягкий конфликт между собакой и кошкой на картине Стевенса "Враги" (репродукция картины из Эрмитажа), здесь нет борьбы за дичь, только борьба за внимание хозяина. Они конфликтуют, но хозяин где-то рядом, он вот-вот пойдет на прогулку с псом, рядом лежат прогулочная трость, перчатки и шляпа. Здесь уже нет опасной склоки, только мелкие разборки», — заключила искусствовед.

Жозеф Стевенс, «Враги». ФОТО: Скриншот/kadriorumuuseum.ekm.ee

Мурре отметила, что на произведениях искусства часто бывают запечатлены новые породы: «Эта гравюра представляет герцога Ньюкаслского на охоте. «Мы видим здесь собак, похожих на биглей, без дичи и других, которые, наоборот, дичь натаскали. Это новая порода, которую вывел сам герцог, — кламбер-спаниель, он предлагал ее приобрести. Так что эта картина играла роль рекламного постера: "Смотрите, наши охотничьи собаки старой породы ничего не поймали в лесу, а моя новая порода — они чуют, слушаются, они молодцы"».

Не обошли стороной и современное искусство

В первом зале представлена охота: это и живопись, и прикладное искусство. «Тут в диалог со старыми мастерами вступает современная художница Эдит Карлссон. Ее работа Vox populi: орлы и собаки были приобретены музеем на выставке 2018 года, а кошки добавлены художницей в этом году. Специально для выставки она создала четыре образа-дополнения из фарфора, соединены все они цепочками из высушенных и пропитанных лаком заячьих экскрементов, и это уже современное искусство. Художница в своем творчестве уделяет много внимания экологическим темам. Последняя ее работа — она отлила в фарфоре двух лебедей, которых сама нашла. Они оказались у линий электропередач и погибли. Карлссон сняла форму с этих погибших лебедей и отлила их в фарфоре. Своим искусством она обращает внимание людей на актуальные экологические темы», — пояснила Мурре.

Экспонат Эдит Карлссон. ФОТО: Елизавета Калугина

Кошки и собаки присутствуют и на жанровых картинах. По словам директора музея, здесь можно увидеть жанровые картины художников разного времени и посмотреть, олицетворением чего предстают собаки и кошки в эти времена.

«На этой картине кошка сидит на стуле, рядом женщина и мужчина, женщина занята рукоделием, мужчина ей что-то говорит, возможно, делает ей предложение, и кошка предстает здесь олицетворением уюта, домашнего очага и тепла. Однако чаще она символизирует какие-то отрицательные стороны жизни. На другой картине — кошка и собака, это картина XVIII века, но с аллюзией на творчество голландских художников XVII века. Сюжет на тему неверности, распространенный в голландском искусстве XVII века и сохранившийся в более позднее время. Пожилая женщина указывает мужчине на птицу в клетке, как бы говоря, что ради достатка можно свою жену и продать. Рядом изображен другой мужчина, который пришел с конкретными намерениями к этой женщине, а птица в клетке — это всегда указание на невинность, на целомудрие. Здесь изображены и кошка с собакой: собака как символ верности и кошка как олицетворение хаоса, измены и плотских утех. Собака призывает к верности и прогоняет кошку, и здесь конфликт кошки и собаки — это конфликт целомудрия и неверности. Таким образом кошка в течение одного и того же века в разных контекстах могла означать разные вещи», — рассказала Мурре.

Эрнст Готтлоб, «Трудный выбор». ФОТО: Елизавета Калугина

Неотъемлемая часть жизни

В искусстве XIX века собаки и кошки предстают уже просто частью нашей жизни. На одной из картин изображена парижская мясная лавка с собаками, ждущими своего куска. Интересна по сюжету и картина немецкого художника Фолкерса, на которой мы видим конюшню цирка. По словам искусствоведа, такой сюжет редко встречается в искусстве: здесь мы видим цирк, артистов, цирковые задворки и собачек, которые выступают с клоуном.

Эмиль Фолькерс, «В конюшне цирка». ФОТО: Елизавета Калугина

«Конечно, чем более ранние работы, тем больше аллегорий представлено. Одна из ранних работ — к сожалению, это неизвестный итальянский художник — посвящена теме кошачьего концерта, которая была актуальна еще со времен Средневековья. Существовала традиция на свадьбах или каких-то других праздниках вместо музыки создавать какое-то звуковое сопровождение различными звучащими предметами — сковородками, кастрюлями, палками; сюда же привлекали и котов, которые громко мяукали, и все это представляло вывернутый наизнанку мир. На картине мы видим такой кошачий концерт с разного рода металлическими предметами: тут решетка от жаровни — что-то вроде скрипки, вместо банджо — ковшик, а женщина держит спеленутого кота. Мадонна с младенцем — изображение, привычное для нас, а женщина с котом — это такой перевернутый мир, тема карнавала, когда то, что не представляется нормальным, становится праздником, освобождающим от условностей, и зачастую предметом изображения в искусстве», — отметила Александра Мурре.

Оскар Гофман, «Зимний пейзаж». Справа — фрагмент картины: все-таки кошка или собака? ФОТО: Елизавета Калугина

Оскар Гофман, выпускник Дюссельдорфской академии художеств — художник, который известен портретами крестьян, — жил и работал в Петербурге. Этот зимний пейзаж — одна из редких его пейзажных работ и предмет споров о том, кто на ней изображен — кошка или собака. «Любители кошек сразу говорят, что это кот, ну а те, кто любит собак, не согласны и утверждают, что это собака», — с улыбкой сказала Мурре.

«Собака-поводырь» — картина художника Вильгельма Петцольда, на ней изображен слепой человек по имени Юхан Дааниэль. «В те времена ослепнуть значило просить милостыню и ходить по ярмаркам и другим шумным местам, а это означало, что ты странник, и вот здесь собака — верный поводырь (еще одна роль собаки), а рядом мальчик, который также его сопровождает», — пояснила она.

Вильгельм Петцольд, «Собака-поводырь». ФОТО: Скриншот/kumu.ekm.ee

Другие ипостаси

В одном из залов представлены мифологические и библейские истории. На одной из картин изображен эпизод из Евангелия, когда женщина из Ханаана говорит Христу: «Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».

По словам Мурре, это единственная притча, в которой собаки не представлены в негативном свете: «Этот редко встречающийся сюжет представлен картиной из Церкви Святого Духа. Картина находится в этой церкви, музей попросил ее на выставку. Она висит там так высоко, что ее сложно заметить, она не алтарная». В мифологии же собаки — чаще всего спутники богини охоты Дианы. На одной из картин изображена Диана со своими охотничьими собаками, она вернулась с охоты в сопровождении прекрасных нимф.

Питер Ластман, «Иисус и женщина из Ханаана». ФОТО: Елизавета Калугина

Как отметила искусствовед, отдельных сюжетов про котов не так много. Но кошка присутствует на картине из собрания финского музея Синебрюхова. Сюжет известный: Орфей играет для животных на скрипке и музицирующего Орфея среди прочих зверей слушают и собаки, и кошка.

В одном из залов представлены в числе прочего старинные пословицы: «Это самая старая, примерно 1500-го года, гравюра из музея Тартуского университета, на ней изображена кошка, говорящая: "Остерегайся тех кошек, которые тебе в лицо льстят, а за спиной строят козни". На другой гравюре из немецкого альбома с видами крепостей Европы, в котором был и вид Пайде, кошка ест воск оплавленной свечи, сделанной на основе жира. Это, конечно, фантазийный образ, подпись же к гравюре гласит: "Никто не будет служить просто так, каждый служит верно, если ему за то будет плата". Недавно отреставрированная картина из собрания Кадриоргского музея — иллюстрация на тему басни Лафонтена "Мартышка и Кот": обезьяна хотела съесть жарившиеся на углях каштаны и послала достать их кота, кот достал мартышке каштаны, она их съела, а он обжег свои лапы. Обычно кошки в виде наивных персонажей, которых можно легко облапошить, не предстают, но у Лафонтена есть такой сюжет».

Фердинанд фон Кессель, «Мартышка и кот». ФОТО: Елизавета Калугина

Четвероногие друзья

На выставке представлена и тема «человек и животные». Кошки и собаки предстают в той роли, которая нам лучше всего знакома, — в роли питомцев: это не охотники, не стражи, это наши друзья.

Собака как символ верности, семейных отношений присутствует на прекрасном портрете конца XVIII века из латвийского музея. На этом семейном портрете кисти прибалтийского художника Баризьена изображено семейство с четырьмя детьми. «Старший сын, по всей видимости, наследует профессию отца, он уже с книгой, учится. Отец, вероятно, купец. Мы видим скорее всего вид на Ригу и Даугаву, на какие-то склады. На картинах такого рода случайных деталей не бывает. Из окна должно быть видно что-то, с чем связана эта семья, возможно, они владельцы торговых домов. И сын как раз представлен с собачкой на портрете», — пояснила искусствовед.

На протяжении веков женщины, как правило, изображались на картинах с маленькими собачками, а мужчины — с большими. Но в конце XIX века Альберт Эдельфельт, известный финский художник, изобразил женщину, прогуливающуюся с огромным догом. Тут оказался смещен устоявшийся миф о том, что женщина — это дама с собачкой.

Альберт Эдельфельт, «На берегу (Анни Эдельфельт с собакой)». ФОТО: Елизавета Калугина

К сожалению, работы из Эрмитажа из-за пандемии привезти не удалось. «С Эрмитажем мы более полутора лет общались на тему выставки, ездили с коллегами выбирать работы, которые нужно было подготовить к отправке весной. Прелесть таких тематических выставок в том, что они позволяют показать в выставочных залах произведения, которые зачастую остаются в хранилищах. Это не всегда работы, которые являются частью постоянной экспозиции музея. Тематические показы позволяют взглянуть на историю искусства и на коллекции под другим углом и показать те произведения, которые долго не выставлялись. Такие произведения должны пройти перед отправкой через заботливые руки консерватора. Для Эрмитажа это означает передвижение между зданием Зимнего дворца и Фондохранилищем в "Старой Деревне" через весь Петербург, а в условиях пандемии существуют строгие ограничения на вход в определенные помещения, многие сотрудники работают на дому до сих пор, поэтому подготовить картины к отправке оказалось невозможно», — объяснила директор музея.

Эта печальная новость стала известна за два месяца до открытия выставки, но, к счастью, на призыв Кадриоргского художественного музея откликнулись коллеги из Латвийского национального музея, откуда было привезено дополнительно еще пять полотен, которые в какой-то степени восполнили отсутствие картин из Эрмитажа.

«Какие-то работы можно было латвийскими заменить. Например, в Эрмитаже была картина итальянского художника — портрет борзой; на выставке представлен портрет борзой художника Йохана Баумана или Бауманиса, как его имя в Латвии звучит, — художника конца XVIII века, который много изображал охоту, сам был страстным охотником и создал целый ряд портретов собак», — рассказала Александра Мурре. По словам искусствоведа, теплый юмор и тот факт, что Бауман сам был охотником, позволяют предположить, что эта картина — автопортрет художника вместе с его четвероногим другом, с которым он отправлялся на охоту.

Йохан Бауман, «Лежащий охотник с собакой». ФОТО: Скриншот/kumu.ekm.ee

Выставку «Всегда рядом. Кошки и собаки в искусстве XVI–XIX веков» можно посмотреть в Кадриоргском художественном музее до 28 февраля 2021 года.