Проигнорировали требования изоляции: зараженные коронавирусом рабочие пришли на завод

Руководитель Лыунаского отделения Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что, по данным департамента, трое украинских рабочих отправились на завод познакомиться со своим будущим местом работы 22 сентября, а на следующий день пришли на пробный рабочий день. Насколько известно департаменту, рабочие прибыли в Эстонию несколькими днями ранее. Таким образом, они не соблюдали изоляцию.

Отвечая на вопрос, нарушили ли работники и работодатель требования 14-днейвной самоизоляции, Лухт отвтеила, что это не может быть ошибкой по незнанию, поскольку работодатель должен прибывающих обеспечить постоянным жильем, а значит он был в курсе, когда рабочие прибыли в страну. Также работодатель был в курсе требований самоизоляции. «Все работодатели, которые приглашают к себе работников из других стран, осведомлены о необходимости тестирования и ограничения на передвижения», - сказала Лухт.

Страх больше реальной опасности

Беспокойства среди местных жителей о том, что вирус попал на предприятие, объясняется, например, тем, что многие в соцсетях обратили внимание, что в помещениях фирмы работают почти 50 человек. В круг близких контактов, то есть тех, кто с больными был в физическом контакте или находился минимум 15 минут в одном помещении и на расстоянии менее двух метров, до сих пор входят 11 связанных с фирмой людей.

По словам Лухт, пока нет оснований предполагать, что с этих случаев начнется большой очаг заражения. «Если мы сможем удержать их, очаг не разрастется. Люди не особо были осведомлены, что значит близкий контакт. Когда мы это объяснили, люди поняли, что они не все находятся под угрозой. Страх был больше реальной опасности, что люди заразятся».

Контактировавших с зараженными, по словам Лухт, будут тестировать только, если у них появятся симптомы заболевания. «Близкие контакты не надо тестировать, если у них нет симптомов. Если у них возникнут симптомы, им даны все конкретные рекомендации обращаться к своим семейным врачам».

Потенциально контактировавшие работники все-таки отправлены домой в самоизоляцию. «Они следят за своим здоровьем и как можно меньше выходят на улицу. Если речь идет об одиноком человеке, он может выполнять все неизбежные действия: ходить в магазин, если у него нет симптомов заболевания, но в маске. Он сам делает необходимые покупки».

О наказании рано говорить

В ответ на популярный пост, в котором утверждалось, что руководство Stemwood не информировало рабочих о том, что среди них есть зараженные, Лухт объяснила, что из-за принципа защиты личных данных такого обязательства по уведомлению нет. «Если он — рабочая сила, работодатель должен знать и может знать о результате теста. Так и в отношении других, например, если вы сегодня заболеваете, наша первостепенная задача попросить вам, чтобы вы сами связались со своим работодателем. Но Департамент здоровья все-таки также свяжется с вашим работодателем, если в период, когда человек может быть заразен, он находился в помещениях работодателя, контактировал с другими работниками. Но Департамент здоровья не говорит работодателю, кто это был конкретно. Ваше имя мы не говорит работодателю, если вы прежде этого не сделали».

Вопросы возникли и в связи с тем, что дети близких контактов могут дальше ходить в школу. «Люди, живущие с бессимптомными близкими контактами, если у них нет симптомов заболевания, они не должны сидеть дома и могут выполнять свои повседневные дела», - комментирует Лухт.

На вопрос, грозит ли и какое наказание работникам и работодателям, по словам Лухт, рано отвечать. «Не будем торопиться. Мы занимаемся этим, но не будем больше комментировать касающиеся производства вопросы».