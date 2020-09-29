Вызов ⟩ Осень удивляет гигантскими огурцами и фигурными тыквами

Осень - волнующее время года, когда садоводы получают вознаграждение за свой труд - богатый урожай. Теплицы полны помидоров и винограда, грядки ломятся от моркови, свеклы и картофеля. Но особенную радость нам доставляют необычные дары сада и огорода, пишет Maa Elu.
Маа Elu предлагает посмотреть, какой урожай вырастили читатели на своих огородах и сколько грибов и ягод принесли из леса.
В саду Вельо Лаугамытса в этом году уродилось много овощей интересной формы.
Тийа Тамм прислала с Сааремаа фотографии собранных ею грибов и выросшей на огороде фигурной тыквы.
Богатый урожай тыквы Тийна Окс из деревни Линнуса Мухуской волости отправила в Таллиннский зоопарк. Слоны будут рады лакомству!
Иногда природа начинает шалить, и овощи по мере роста принимают причудливые формы. Астра Терас прислала нам фотографию утки, которую она обнаружила на грядке с цуккини.
Первое фото утки было сделано сразу после обнаружения, а вот второе - через несколько недель, когда кабачки уже были на выставке в детском саду.
Антс Киллар из Вильянди поделился с редакцией фотографиями тыкв из своего огорода.
Маре Соосаар прислала композицию из помидоров разных сортов.
А вот помидоры из теплицы Аарне Шульбаха.
«Одной картошкой можно накормить семью!» - пишет Прийт Окс из Мухумаа. Уродившийся у него в этом году картофель на удивление крупный. Клубни весят по 500-700 граммов каждый. Для сравнения автор фотографии поместил в кадр спичечный коробок.
Мати Эхасалу уточняет: сорт тыквы - Red Etampes, сорт картофеля - Lilly. Все дали хороший урожай. Удлиненные томаты, по его словам, выращены из семечек купленных в магазине помидоров.
Кяди Юрис поделилась с редакцией удивительным: среди роз случайно выросла тыковка.
По фотографии Аллы Омель хорошо видно, каким богатым урожаем может одарить собственный сад.
Майга Мыттус прислала фотографии своего урождая. «Хороший лук уродился в этом году в Валга», - написала она.
Дары сада Герли Микк.
Янек Кольдекиви прислал фотографию, демонстрирующую часть урожая, выращенного на даче.
Один из читателей Maa Elu прислал фотографию, на которой привлекает внимание двухцветный кабачок.