Вызов ⟩ Осень удивляет гигантскими огурцами и фигурными тыквами

Маа Elu предлагает посмотреть, какой урожай вырастили читатели на своих огородах и сколько грибов и ягод принесли из леса.

В саду Вельо Лаугамытса в этом году уродилось много овощей интересной формы.

Тийа Тамм прислала с Сааремаа фотографии собранных ею грибов и выросшей на огороде фигурной тыквы.

Богатый урожай тыквы Тийна Окс из деревни Линнуса Мухуской волости отправила в Таллиннский зоопарк. Слоны будут рады лакомству!

ФОТО: Tiina Oks

Кабачок принял форму утки. ФОТО: Astra Teras

Иногда природа начинает шалить, и овощи по мере роста принимают причудливые формы. Астра Терас прислала нам фотографию утки, которую она обнаружила на грядке с цуккини.

Первое фото утки было сделано сразу после обнаружения, а вот второе - через несколько недель, когда кабачки уже были на выставке в детском саду.

ФОТО: Astra Teras

Антс Киллар из Вильянди поделился с редакцией фотографиями тыкв из своего огорода.

Тыквы в Вильянди. ФОТО: Ants Killar

Тыквы в Вильянди. ФОТО: Ants Killar

Маре Соосаар прислала композицию из помидоров разных сортов.

Многосортица. ФОТО: Mare Soosaar

А вот помидоры из теплицы Аарне Шульбаха.

Озорные помидорки. ФОТО: Aarne Schulbach

«Одной картошкой можно накормить семью!» - пишет Прийт Окс из Мухумаа. Уродившийся у него в этом году картофель на удивление крупный. Клубни весят по 500-700 граммов каждый. Для сравнения автор фотографии поместил в кадр спичечный коробок.

Крупный картофель! ФОТО: Priit Oks

Мати Эхасалу уточняет: сорт тыквы - Red Etampes, сорт картофеля - Lilly. Все дали хороший урожай. Удлиненные томаты, по его словам, выращены из семечек купленных в магазине помидоров.

Осенний урожай Мати Эхасалу. ФОТО: Mati Ehasalu

Кяди Юрис поделилась с редакцией удивительным: среди роз случайно выросла тыковка.

Розы и тыквы. Тыквы и розы. ФОТО: Kädi Jüris

По фотографии Аллы Омель хорошо видно, каким богатым урожаем может одарить собственный сад.

Урожай. ФОТО: Alla Omel

Майга Мыттус прислала фотографии своего урождая. «Хороший лук уродился в этом году в Валга», - написала она.

Урожай из Валга. ФОТО: Maiga Mõttus

Дары сада Герли Микк.

Красиво!. ФОТО: Gerli Mikk

Янек Кольдекиви прислал фотографию, демонстрирующую часть урожая, выращенного на даче.

Урожай дачника. ФОТО: Janek Koldekivi

Один из читателей Maa Elu прислал фотографию, на которой привлекает внимание двухцветный кабачок.

Двухцветный кабачок. ФОТО: Erakogu