Вт, 29.09.2020
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Герман Голуб

Вызов ⟩ Осень удивляет гигантскими огурцами и фигурными тыквами

1,3-kilone kurk.

ФОТО: Reet Leimann

Осень - волнующее время года, когда садоводы получают вознаграждение за свой труд - богатый урожай. Теплицы полны помидоров и винограда, грядки ломятся от моркови, свеклы и картофеля. Но особенную радость нам доставляют необычные дары сада и огорода, пишет Maa Elu.

Маа Elu предлагает посмотреть, какой урожай вырастили читатели на своих огородах и сколько грибов и ягод принесли из леса. 

В саду Вельо Лаугамытса в этом году уродилось много овощей интересной формы.

Тийа Тамм прислала с Сааремаа фотографии собранных ею грибов и выросшей на огороде фигурной тыквы.

 Богатый урожай тыквы Тийна Окс из деревни Линнуса Мухуской волости отправила в Таллиннский зоопарк. Слоны будут рады лакомству!

ФОТО: Tiina Oks

Кабачок принял форму утки. 

ФОТО: Astra Teras

Иногда природа начинает шалить, и овощи по мере роста принимают причудливые формы. Астра Терас прислала нам фотографию утки, которую она обнаружила на грядке с цуккини.

Первое фото утки было сделано сразу после обнаружения, а вот второе - через несколько недель, когда кабачки уже были на выставке в детском саду.

ФОТО: Astra Teras

Антс Киллар из Вильянди поделился с редакцией фотографиями тыкв из своего огорода.

Тыквы в Вильянди.

ФОТО: Ants Killar

Тыквы в Вильянди.

ФОТО: Ants Killar

Маре Соосаар прислала композицию из помидоров разных сортов.

Многосортица.

ФОТО: Mare Soosaar

А вот помидоры из теплицы Аарне Шульбаха. 

Озорные помидорки.

ФОТО: Aarne Schulbach

«Одной картошкой можно накормить семью!» - пишет Прийт Окс из Мухумаа. Уродившийся у него в этом году картофель на удивление крупный. Клубни весят по 500-700 граммов каждый. Для сравнения автор фотографии поместил в кадр спичечный коробок. 

Крупный картофель!

ФОТО: Priit Oks

Мати Эхасалу уточняет: сорт тыквы - Red Etampes, сорт картофеля - Lilly. Все дали хороший урожай. Удлиненные томаты, по его словам, выращены из семечек купленных в магазине помидоров. 

Осенний урожай Мати Эхасалу.

ФОТО: Mati Ehasalu

Кяди Юрис поделилась с редакцией удивительным: среди роз случайно выросла тыковка.

Розы и тыквы. Тыквы и розы.

ФОТО: Kädi Jüris

По фотографии Аллы Омель хорошо видно, каким богатым урожаем может одарить собственный сад. 

Урожай.

ФОТО: Alla Omel

Майга Мыттус прислала фотографии своего урождая. «Хороший лук уродился в этом году в Валга», - написала она. 

Урожай из Валга.

ФОТО: Maiga Mõttus

Дары сада Герли Микк.

Красиво!.

ФОТО: Gerli Mikk

Янек Кольдекиви прислал фотографию, демонстрирующую часть урожая, выращенного на даче.

Урожай дачника.

ФОТО: Janek Koldekivi

Один из читателей Maa Elu прислал фотографию, на которой привлекает внимание двухцветный кабачок. 

Двухцветный кабачок.

ФОТО: Erakogu

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