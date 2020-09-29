Как сложились судьбы героев фильма «Анкета»: Сергей Трофимов

- Нелегко, но тем не менее наша семья привычна к движению: и с одним, и с двумя, и с тремя детьми до этого мы уже успели поездить по миру. Наши дети были в пятнадцати странах. Один из них был в Африке, где не был я. В разное время в разных составах мы жили в Испании, в Сербии, В Таиланде. Где-то пол года, где-то пару месяцев. К моменту переезда в Прагу на два года мы научились быстро приспосабливаться к любым обстоятельствам.

- Прага не исключение?

- Мы не разрывали связи с Эстонией. Алена именно в Праге укрепилась в идеи развития музея. В Праге наш музей обрел тематическое направление: музей колясок. Все не случайно. Однако летать домой по два раза в месяца с пересадкой или в Варшаве, или в Риге было крайне утомительно.

ФОТО: Личный архив Сергея Трофимова

- А как оно работалось в чужой стране? Так же легко, как переезжать?

- Нет. Нелегко. Самое главное – это до более знакомое чувство, что ты всех и все знаешь. Пока ты находишься здесь, среди себе подобных и родных – это не ценишь. Когда начинаешь сопереживать и пытаться участвовать в жизни своих родных, друзей и даже просто знакомых по картинкам в социальных сетях, тогда начинается казаться, что-то по жизни пошло не так. Опять же это очень индивидуально!

- Уже в Праге не появлялись ли мысли поискать место получше, в новой стране, с большими возможностями? Хотелось ехать дальше, расти в карьере?

- И да, и нет! Я никогда не скрывал своего происхождения. Не случайно, моей дипломной работой в Таллиннском университете был проект «Музей Ласнамяэ», в рамках которого я и мои однокурсники сделали больше 50 интервью с жителями Ласнямяэ, сняли теле- и фотопроект и попытались там образом создать актуальный портрет родного района.

ФОТО: Личный архив Сергея Трофимова

- То есть хотелось устроиться не в своей стране? Подальше от Эстонии?

- Нет. Никогда. Я никогда не планировал уезжать из родной страны навсегда. В Эстонии есть задел для развития и сюда важно возвращаться, наполненным реальным опытом, умениями, связями, образованием, побывав в других странах, приехать для применения обретенного потенциала и сил.

До ситуации с вирусом я мониторил через социальные сети разные страны, в поле интереса нашего дела и семьи остались три: Узбекистан, Сингапур и Канада. Все три локации интересны с точки зрения вышеперечисленного, но уже не только для нас с супругой, но и для наших подрастающих детей.

- И все же как с тремя детьми справляться с переездами, заниматься творчеством?