Как сложились судьбы героев фильма «Анкета»: Сергей Трофимов

Продолжаем рассказывать о героях фильма «Анкета». Это одноклассники и одноклассницы режиссера Алены Суржиковой, которые когда-то, в далекие 90-е, отвечали на детские вопросы, каким они видят свое будущее. А их настоящее, реальное будущее сложилось по-разному.
Сергей Трофимов – продюсер документального кино и телевидения, а также эксперт по закупкам, производству и дистрибуции контента, профессиональный фотограф и оператор, отец трех детей. С Аленой Суржиковой, режиссером фильма «Анкета», он знаком со школьной скамьи.
- Сергей, много лет с супругой - Аленой Суржиковой - вы работаете вместе, каждый фильм, фотовыставку и музей колясок вы делаете вместе. Кроме того, вы с Аленой одноклассники, а об одноклассниках фильм вы то же делаете вместе. Как работается вместе столько лет?
- Мне скорее сложно понять, как можно по-другому. Иными словами, для меня загадка, как можно жить, воспитывать детей и делать по жизни что-то не вместе. Субъективно, мне кажется, сила долгосрочных отношений кроется в общих интересах и в личной, и в профессиональной жизни. Ну, и в короткой памяти!
- Как все начиналось? Путь к творчеству? Друг к другу?
- Еще в школе я увлекся фотографией. В те времена в Ласнамяэской гимназии был кружок, в котором я еще застал советские – проявитель, закрепитель, красную лампу при ручной печати фото, а материалы, которые были просроченные. Это были первые пробы самореализации. Еще до прихода цифровой революции, я на свои деньги покупал пленки и пытался понять, как снимать на фотоаппарат «Зенит». Бывало, принесешь на проявку в мастерскую пленку, а она вся засвечена. Через несколько лет после школы произошло фундаментальное событие, которое изменило ход дальнейших событий и предопределило приход в профессию. Можно сказать случайно я оказался в Москве на международном молодежном проекте среди молодых профессиональных коллег-журналистов ТВ и печатных СМИ, все с профессиональной или полупрофессиональной техникой, уверенные в себе. Моей растерянности хватило до того мгновения, когда руководитель проекта уверенно мне дал старт: «Ты – оператор! Нужен авторский материал от тебя. Работай!». Надо было считывать на ходу правила, наощупь работать в профессии, и стать оператором. Так случай открыл мне путь в профессию в жизнь, появилась мотивация выучить языки – эстонский, английский. Оговорюсь, я много раз уходил и приходил в профессию оператора и фотографа, видимо, это связано с тем, что в Эстонии мало людей и мало специалистов в особенных профессиях: с одной стороны не с кем работать, с другой стороны – мало конкурентов.
- Сергей, вы проработали в Эстонии в печатных СМИ, на ТВ - и снова случай? Я имею в вижу ваш резкий переезд в Прагу на работу на телеканал Настоящее Время (Радио Свобода).
- На любой работе, в любой ситуации я всегда отслеживаю, что происходит в мире профессии, на мировом уровне, где какое движение. Так увидел вакансию. Выслал резюме и прошел по конкурсу.
- Легко ли было решиться сорваться с места всей семьей, с тремя детьми, с уже выстроенного пути в чужую страну, город?
- Нелегко, но тем не менее наша семья привычна к движению: и с одним, и с двумя, и с тремя детьми до этого мы уже успели поездить по миру. Наши дети были в пятнадцати странах. Один из них был в Африке, где не был я. В разное время в разных составах мы жили в Испании, в Сербии, В Таиланде. Где-то пол года, где-то пару месяцев. К моменту переезда в Прагу на два года мы научились быстро приспосабливаться к любым обстоятельствам.
- Прага не исключение?
- Мы не разрывали связи с Эстонией. Алена именно в Праге укрепилась в идеи развития музея. В Праге наш музей обрел тематическое направление: музей колясок. Все не случайно. Однако летать домой по два раза в месяца с пересадкой или в Варшаве, или в Риге было крайне утомительно.
- А как оно работалось в чужой стране? Так же легко, как переезжать?
- Нет. Нелегко. Самое главное – это до более знакомое чувство, что ты всех и все знаешь. Пока ты находишься здесь, среди себе подобных и родных – это не ценишь. Когда начинаешь сопереживать и пытаться участвовать в жизни своих родных, друзей и даже просто знакомых по картинкам в социальных сетях, тогда начинается казаться, что-то по жизни пошло не так. Опять же это очень индивидуально!
- Уже в Праге не появлялись ли мысли поискать место получше, в новой стране, с большими возможностями? Хотелось ехать дальше, расти в карьере?
- И да, и нет! Я никогда не скрывал своего происхождения. Не случайно, моей дипломной работой в Таллиннском университете был проект «Музей Ласнамяэ», в рамках которого я и мои однокурсники сделали больше 50 интервью с жителями Ласнямяэ, сняли теле- и фотопроект и попытались там образом создать актуальный портрет родного района.
- То есть хотелось устроиться не в своей стране? Подальше от Эстонии?
- Нет. Никогда. Я никогда не планировал уезжать из родной страны навсегда. В Эстонии есть задел для развития и сюда важно возвращаться, наполненным реальным опытом, умениями, связями, образованием, побывав в других странах, приехать для применения обретенного потенциала и сил.
До ситуации с вирусом я мониторил через социальные сети разные страны, в поле интереса нашего дела и семьи остались три: Узбекистан, Сингапур и Канада. Все три локации интересны с точки зрения вышеперечисленного, но уже не только для нас с супругой, но и для наших подрастающих детей.
- И все же как с тремя детьми справляться с переездами, заниматься творчеством?
- Просто жить и работать. Мне кажется, что это просто вопрос личной самоорганизации, приоритетов, разделение обязанностей между собой. Как-то у нас все в процессе и в диалоге. Дети привыкли. Они ж наши дети и всегда с нами.
- Вернемся к фильму «Анкета» и героям. Почему вас нет в фильме?
- Я есть. Я за кадром, я со всеми вместе. Я проживаю каждое слово и сюжет, пропуская через себя. Этот фильм, как и большую часть творческих работ, мы с Аленой, в той или иной степени делаем вместе.
- Вас дорог ваш дорог?
- Безусловно. Я проучился с первого дня и до последнего именно в этом классе, как и в детстве я чувствовал в среде одноклассников себя комфортно. Кстати, я любил ходить в школу, встречаться каждый день с одноклассниками, несмотря даже на то, что в старших классах по литературе и русскому мне было сложно, в журнале чередовались «5» и «2», а однажды я увидел в журнале класса такую странную картину: напротив фамилии Трофимов были заполнены оценками все клетки, и ни у одного человека в классе не стояло в ряд столько оценок. То есть тревожный звонок – разлюбить школу! Увы, не разлюбил и никогда не прогуливал школу, единственный раз болел месяц, остальное время ни разу не пропустил ни одного урока.
- А сейчас интересно с одноклассниками?
- Всегда. До сих пор одноклассники лучшие друзья. Есть особенное состояние, - биохимия какая-то, причем касается это не только одноклассников, это состояние необъяснимое словами: бывает не видишься долго с кем-то, а потом встречаешь, и будто не расставался. В юности я не придавал значения такому состоянию, но оно уже тогда было, а сейчас могу уже осознанно сказать, мы чувствуем друг друга, мы рады друг другу, мы нужны друг другу. Может быть и с Аленой нас это чувство друг с другом соединило… И это нормально, что не весь класс попадает в наш круг общения, так и должно, видимо быть.
- То есть фильм «Анкета» — это больше, чем фильм?
- Конечно!
- Совершенно понятна позиция о сохранении связи с родной страной. А вот к нам стоит ли в Эстонию переезжать? Что здесь привлекательного?
- Здесь благодатная почва для развития, здесь много свободных сфер для деятельности.
- Можно ли заглянуть в будущее и сказать о Сергее Трофимове, кто он и чем занят? В чем вырос, состоялся?
- Да. Я буду заниматься всем тем же, чем занимаюсь сейчас. Хочется верить, что все те образования, за которые я взялся, которые получал уже в осознанном возрасте, будучи здесь, больше работать с внешним миром.