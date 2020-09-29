Крупнейший производитель деревянных домов: в последнее время на рынке творилась полная дичь

«Cейчас я бы не стал сильно плакать из-за коронавируса», - сказал предпринимател в эфире программы радио Kuku "Majandusruum" («Экономическое пространство»). По его словам, проблемы в отрасли начались еще до вирусного кризиса, когда многие производители закрылись. В ноябре прошлого года Postimees также писал о мрачной осени в бизнесе деревянных домов: за короткое время шесть компаний оказались в затруднительном положении, а еще у нескольких были очень мрачные перспективы.

«С одной стороны, сектор пострадал из-за плохого курса валют», - указал Калев на Швецию, которая является излюбленным рынком для многих эстонских производителей домов, но слабая валюта которой препятствует покупательной способности компаний и людей.

Но Калев не считает это худшим. «Хуже всего было то, что в какой-то момент все глянули: какой простой бизнес, будем сами заниматься им и разбогатеем! Однако это привело к насыщению рынка», - напомнил крупный производитель.

«В какой-то момент нас было на рынке слишком много», - считает он.

Почему бизнес деревянных домов привлекал всех, как мух? «Какая-то часть вины лежит на прессе, но, может быть, и на нас, производителях деревянных домов, которые с утра до вечера кудахтали, что бизнес этот легкий и идет невероятно хорошо, - ответил Калев. - То, что происходило на рынке, все полной ерундой».

Он объяснил, что из-за большого количества игроков, вышедших на рынок, снизились цены на дома. Новые участники, которые часто оказывались аферистами, предлагали слишком низкую цену, поэтому они не окупили свои затраты и обанкротились. Однако многие проекты зарубежной недвижимости, которые зависели от эстонских производителей домов, застопорились, потому что оставшиеся эстонские производители домов не соглашались делать их задешево.

«Я думаю, что пройдет еще полгода-год, прежде чем покупатели начнут понимать, что у вас не может быть дома без денег. На сегодня они все еще живут в своем пузыре», - объяснил Калев последствия избытка предложения.

Кто не рискует, тот не пьет шампанское

Калев считает, что те, кто пережил кризис годичной давности, переживут и коронавирус . "Я не предсказатель. Возможно, грядет новый взрыв, но, по крайней мере, сейчас похоже, что следующий год будет значительно лучше", - оптимистично сказал Калев. Он говорит это не просто так: у Harmet есть новые контракты, которыми можно похвастаться.

«Мы недавно подписали контракт и в следующем году выйдем на английский рынок», - сказал он. Договор с Великобританией рассчитан на срок до десяти лет и, как ожидается, принесет им около 10-20 миллионов евро оборота в следующем году. Трехэтажный дом, отвечающий всем стандартам островного государства, в настоящее время стоит во дворе завода Harmet в Кумна.