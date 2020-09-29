В Нарве задержали граждан России, собиравшихся пересечь границу с поддельными документами

Инцидент произошел в воскресенье в 16.10, когда прибывшие на пограничный пункт в Нарве 50-летняя женщина и 30-летний мужчина представили поддельные карты вида на жительство Греческой Республики. После того как выяснилось, что документы обоих иностранных граждан поддельные, их немедленно задержали. На сегодняшний день задержание подозреваемых заменено обязательством возместить процессуальные издержки и выплатить денежный штраф.

По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Юллара Кустала, разница между поддельными и настоящими документами все больше стирается, поэтому сотрудники пограничных пунктов и используемые ими технологии должны быть на шаг впереди намерений и умений преступников. «Любые незаконные пересечения границы представляют угрозу безопасности Эстонии, и препятствовать лицам, пытающимся нелегально проникнуть в страну, – это наша прямая обязанность, с которой мы успешно справляемся. Хотя создатели поддельных документов в своих попытках изготовить мало отличимую от оригинала копию весьма преуспели, нам всегда удается выявить подделки. Намерение пересечь границу нелегально приносит человеку массу проблем, поэтому мой совет всем – ходатайствуйте о документах в официальных представительствах и даже не думайте о подделках, так как это может иметь очень серьезные последствия, а также повлиять на решения о выдаче визы в будущем», – сказал Кустала.

По сравнению с прошлым годом в этом году количество случаев использования поддельных документов сократилось почти в три раза. Руководитель пограничного пункта полагает, что снижение числа зарегистрированных преступлений связано, в первую очередь, с резким уменьшением количества пересечений границы. «Снижение количества случаев использования поддельных документов на Нарвском погранпункте – это, безусловно, хорошо, однако при этом следует учитывать, что после введения ограничений число пересечений границы уменьшилось почти на 95 процентов», – добавил Кустала.

В 2019 году на пограничном пункте в Нарве было выявлено 55 случаев использования поддельных документов. В этом году было задержано 19 человек, желающих въехать в Эстонию с помощью поддельных документов.