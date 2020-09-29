В Таллиннской экономической школе у преподавателя обнаружен коронавирус

Расположенная в Мустамяэ Таллиннская экономическая школа сегодня разослала учащимся сообщение о том, что один из преподавателей заболел коронавирусом COVID-19, в связи с чем одна из групп переходит на дистанционное обучение.
Информацию о заражении учителя школа получила от Департамента здоровья, говорится в адресованном ученикам письме, подписанном директором школы Трийн Лааси.
Учебная группа, в которой учитель проводил уроки, останется на дистанционном обучении в течение следующих двух недель. В других учебных группах продолжается обычное обучение.
Школа полностью сотрудничает с Департаментом здоровья, чтобы выяснить круг близких людей, которые могли иметь более тесный контакт с инфицированным человеком. Департамент здоровья лично известит все возможные контакты, сообщает Лааси.
Учебное заведение просит всех учащихся следить за своим здоровьем и не приходить в школу при появлении малейших признаков болезни, а также рекомендует носить защитные маски в помещении, поскольку не всегда удается соблюдать дистанцию.