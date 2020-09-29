В Таллиннской экономической школе у преподавателя обнаружен коронавирус

Информацию о заражении учителя школа получила от Департамента здоровья, говорится в адресованном ученикам письме, подписанном директором школы Трийн Лааси.

Учебная группа, в которой учитель проводил уроки, останется на дистанционном обучении в течение следующих двух недель. В других учебных группах продолжается обычное обучение.

Школа полностью сотрудничает с Департаментом здоровья, чтобы выяснить круг близких людей, которые могли иметь более тесный контакт с инфицированным человеком. Департамент здоровья лично известит все возможные контакты, сообщает Лааси.