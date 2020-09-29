Член следственной комиссии не верит в столкновение парома с другим судном

Член международной следственной комиссии по расследованию причин гибели парома «Эстония», профессор-эмеритус Яан Метсавеэр считает, что пробоина появилась в корпусе судна после столкновения с дном. Версию столкновения с подлодкой он называет чушью, пишет Postimees.
«Я считаю, что в том месте, где «Эстония» опустилась на дно, на поверхности могли лежать какие-то камни, о которые судно ударилось, отсюда и возникли все эти пробоины. За десятилетия паром поменял свое положение, и пробоины стали видны. До тех пор, пока мы своими глазами не увидели эти камни, нельзя на сто процентов быть уверенным в том, что все было именно так, но я считаю эту версию весьма достоверной», - сказал Метсавеэр.
Руководивший в период 2005-2009 годов следственной комиссией бывший генеральный прокурор Маргус Курм сказал вчера в студии Postimees, что та часть парома, на которой обнаружили пробоину, никогда не соприкасалась с морским дном, поэтому нельзя считать вероятной версию о том, что ее пробил лежащий на дне камень. Метсавеэр в свою очередь крайне критично относится к утверждениям Курма.
«Он много чего утверждал. Он также говорил, что суда размером с «Эстонию» могут оставаться на поверхности, даже перевернувшись. Если не знать физики и мореходства, можно делать разные выводы. Я не верю, что если прокурор придет в чуждую ему сферу деятельности, то он сможет перевернуть все имеющиеся факты с ног на голову», - говорит профессор-эмеритус.
Метсавеэр не считает логичной теорию Маргуса Курма о том, что «Эстония» столкнулась с подводной лодкой, поскольку по имеющейся у него информации пробоина в большей степени расположена выше ватерлинии: «Если какое-то судно и въехало в бок парома, то это должно было быть наводное судно, поскольку нос подлодки в большей степени находится внизу. Но сложно себе представить, чтобы два судна столкнулись таким образом, что этого не заметила ни одна система радаров». Он добавил, что столкновение должны были почувствовать все, кто находился на борту, и вероятнее всего людей сбило бы с ног, чего на самом деле не было.
Если сентябрьской ночью 1994 года в «Эстонию» врезалось другое судно, то на сегодняшний день найти доказательства этого невозможно. Следы от краски другого судна или частички металла на краях пробоины, по словам Метсавере, уже смылись. Но, он считает, что если теперь будет инициировано новое расследование происхождения пробоины на корпусе пароме, обязательно нужно отправить к останкам человека, поскольку одной только камеры недостаточно: «Самое важное посмотреть, каков рельеф дна под судном. Гидролокаторы показывают морское дно вокруг обломков, но не то, что находится под ними. Это, может быть, помогло бы найти камень, на который судно опустилось».
Спасшийся с «Эстонии» зарубежный эстонец Карл Эрик Лантеэ Рейнтамм утверждает, что в ночь гибели парома слышал скрежет и видел рядом с судном большое белое нечто, что могло быть подводной лодкой. Метсавеэр не помнит, чтобы такое утверждение в то время изучалось эстонской стороной.
Создатели документального фильма «Эстония – находка, которая изменит все» познакомили двух ученых Таллиннского технического университета с кадрами обнаруженной на обломках пробоины уже больше, чем два месяца назад. Шведы показали отрезок видео профессору-эмеритусу ТТУ Яану Метсавеэре и старшему научному сотруднику того же университета Кристьяну Табру в августе, когда съемочная группа приезжала в Эстонию. С представителями правительства шведы встретились 12 августа, а с научными сотрудниками технического университета – 13 августа. По оценке Метсавеэре, находка никак не повлияет на выводы окончательного отчета следственной комиссии, опубликованного в 1997 году.
- Может ли обнаруженная на корпусе судна пробоина изменить выводы окончательного отчета следственной комиссии?
- Я считаю, что ничего не изменится. Паром утонул и на морском дне явно могли быть разные камни, которые и пробили эту пробоину. Когда судно поменяло свое место положения и немного повернулось, то это отверстие стало заметным. Когда оно повернулось, этого мы не знаем, поскольку оно могло повернуться и давно. Ютта Рабе (немецкий журналист, исследовавшая обломки в 2000 году – ред.) была последней, кто там снимал. После почти 20 лет там никого не было. И теперь, когда шведские кинематографисты туда съездили, то они нашли эту пробоину, поскольку судно немного повернулось. Это могло быть так, но до тех пор, пока мы своими глазами не увидели этот камень, нельзя на сто процентов утверждать, что так все и было.
- Что вы думаете об утверждении Маргуса Курма, что пробоину на корпусе судна могла вызвать подводная лодка?
- Всего фильма я не видел, только кадры этой пробоины. Она была снята с близкого расстояния, но видимость была настолько плохой, что с трудом можно разобрать, где пролегают ее края. В том, что никакого взрыва не было, в этом все были сразу убеждены. Каких объемов сила могла вдавить такую пробоину в корпусе судна? Поскольку эта пробоина частично выше ватерлинии, то это не могла быть мина или торпеда. Но сложно себе представить, чтобы два судна столкнулись, но системы радаров ничего не показывают. Как эта пробоина появилась, в этом мы в беседе со шведами к ясности не пришли.
- Подлодка точно не могла вызвать такую пробоину?
- Обычно нос подводной лодки находится несколько ниже. Но сложно себе представить, что системы радаров постоянно работают и не могут найти судно, которое врезается тебе в бок. Если такой удар вызывает такую крупную пробоину, то это должно было произойти на полном ходу и вызвать сильный хлопок. Судно должно было подпрыгнуть, это должны были почувствовать все, а некоторые даже упасть. Это просто не укладывается у меня в голове, что два судна столкнулись, и никто об этом ничего не знал.
- Маргус Курм утверждает, что та часть парома, где имеется пробоина, никогда не соприкасалось с дном. Как вы прокомментируете это утверждение?
- Это его дело. Маргус Курс много чего утверждал. Он утверждал, что крупные суда перевернувшись остаются плавать на поверхности. Такое может произойти с маленькими судами, но в случае судов размером с «Эстонию» это невозможно. Если он не знает физику и судоходство, то он может смело приходить к разным выводам. Я все же верю специалистам. Я не верю, что если один прокурор придет в чуждую ему сферу деятельности, то он перевернет все имеющиеся там понимания с ног на голову.
Я верю Кристьяну Табри, он умеет делать выводы на основании фактов, которые у нас имеются. А Маргус Курм, который работал адвокатом в интересах шведов и против Эстонии, хочет показать, что в Эстонии все делается плохо. (Четыре года назад Маргус Курм выступал в качестве адвоката от шведского представительского объединения погибших и родственников погибших на «Эстонии» SEA, которое требовало проведения нового расследования – ред.)
- Некоторые выжившие говорили, что они слышали сильный хлопок до того, как паром начал наклоняться на бок.
- Третий механик «Эстонии» говорил следственной комиссии, что был один сильный хлопок, который он почувствовал. Другие хлопки он слышал, а крупный хлопок именно почувствовал. Первые хлопки были такими, что открывшийся визор брякнул о судно, но когда визор упал на форпик, это уже можно было ощутить.
- Теоретически возможно, что обнаруженная на корпусе судна пробоина была вызвана оторвавшимся визором, который остался плавать на поверхности и тогда попал в корпус?
- Я в это не верю. Могло, конечно, быть, что какое-то время визор еще плавал на поверхности. В то же время паром повернулся влево и возможно, что краем он проскользил по визору. Но если так и было, то визор мог только содрать с корпуса краску. Для того чтобы образовать такую пробоину нужна намного большая сила, визор для этого слишком маленький. И Кристьян Табри, который делал расчеты и пришел к выводу, что 50-тонный визор не мог пробить такую пробоину, считает, что такая сила должна была отвечать массе в 500 тонн и больше. Вариант, что такую пробоину вызвал визор, совершенно выпадает.
- Выживший в крушении зарубежный эстонец Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм утверждает, что видели рядом с поручнями, как что-то светлое отошло от парома. Вы не помните, обсуждались ли показания этого свидетеля в следственной комиссии?
- Не помню, так много времени прошло. Я не занимался допросом свидетелей. У нас было определенное распределение работы, и поскольку я – инженер, то я занимался техническими вопросами. Я, конечно, слышал разные разговоры, когда мы обсуждали их в комиссии. Но разговоров о чем-то светлом я не помню, чтобы такое было.
- Предположим, что какое-то судно протаранило «Эстонию». Если бы на краях пробоины спустя четверть века можно было найти остатки краски или металла чужого судна, это дало бы подтверждение, что речь все же идет о столкновении?
- Собственная краска судна наносится на корпус под воздействием температуры, краска «Эстонии» и сейчас совершенно сохранилась на корпусе судна. Но попавшая на него в результате теоретического столкновения краска со временем должна была исчезнуть. Даже на машине остается след от столкновения с другой машиной, но достаточно хорошего дождя, чтобы этот след исчез. Не верю, что там есть следы от краски. Честно говоря, нас в следственной комиссии не сильно интересовало, что произошло на морском дне, нас интересовало то, что произошло на поверхности до затопления. Но если это хотят знать, то нужно спуститься на дно. Одной камеры недостаточно, туда должен спуститься человек. Видимость через камеру очень плохая, там много поднятой земли.
- Нужно отправить водолаза с конкретным заданием?
- Да, чтобы ближе изучить это отверстие. Мы вообще не уверены, что там нет больше пробоин. Если корпус судна поворачивается, то становятся видны некоторые пробоины. Самое важное, как можно подробнее рассмотреть, какой рельеф дня под останками. Все гибролокаторы которые изучают судно, видят дно рядом с «Эстонией», но не под ней. Что находится под останками, этого сверху не вино, для этого нужно спуститься, чтобы детально изучить морское дно. Это, может быть помогло бы найти и камень, на который паром упал и об который была пробита та пробоина.
- Не было бы разумным поднять паром со дна, чтобы прекратить все спекуляции?
- Вы себе представляете, сколько такое поднятие стоит? Сумма может достигать миллиарда евро. Может, не так много, но полмиллиарда точно.
- При помощи, каких технологий можно было бы поднять судно?
- Большие резиновые мешки заводятся снизу, на больших ремнях судно поднимают наверх и мешки наполняются воздухом. Прежде всего, нужно проковырять углубления под судном, чтобы можно было просунуть ремни. Если там есть камни, все их нужно убрать. Все это нужно проделать на глубине в 80 метров. Это возможно, но очень дорого. Мы не видим потребности в этом. Старый металл стоит слишком мало, чтобы покрыть расходы на такую работу.
- Вы, как член следственной комиссии, чувствовали, что Швеция что-то скрывает или не дает в распоряжение Эстонии всей информации?
- В целом, не чувствовал, но при изучении капитанского мостика такое ощущение было. Причиной того было то, что шведская сторона не хотела искать шведских капитанов, которые принимали экзамены на судне.
- Почему они не хотели их искать?
- Потому что, если они находились на мостике, то должны были взять управление судном на себя, раз эстонцы так плохо управляют судном, как говорилось в Швеции после гибели парома. Если на мостике находились шведские капитаны, они должны были взять управление на себя и спасти паром. Возникла ситуация, что если бы такие капитаны нашлись, и выяснилось, что они ничего там не сделали, для шведов это было бы не очень хорошо. Возникло ощущение, что водолазам было дано распоряжение не опознавать людей на капитанском мостике. Напрямую никто об этом не говорил, но это был момент, когда возникло ощущение, что за всем этим что-то может быть. По крайней мере, мы так считали. Может быть, мы считали неправильно. Я знаю, что водолазы осмотрели завалы на капитанском мостике, им была поставлена задача, выяснить давался ли задний ход и с какой скоростью работали винты. С мостика они ходили смотреть, в каком положении находились гребные винты.
- Мог ли визор отвалиться по той причине, что паром столкнулся с другим судном?
- Если бы «Эстонию» протаранило другое судно, это никак не повлияло на визор. В целом столкновение с другим судном не отправило бы «Эстонию» на дно. Поскольку судно было разделено на 15 водонепроницаемых секций. Водой были заполнены шесть секций, и это стало для парома роковым. Если бы у «Титаника» были заполнены только пять секций, судно осталось на плаву.
- Вы по-прежнему убеждены в том, что паром утонул ровно по тем причинам, которые указаны в окончательном отчете следственной комиссии?
- Да. Поскольку расчеты показали, что замки визора были настолько слабыми, что они разрушились. Визор разбил рампы, и вода попала на автомобильные палубы.
Яан Метсавеэр
- Член международной следственной комиссии по расследованию причин гибели «Эстонии».
- Сейчас – профессор-эмеритус Таллиннского технического университета.
- Родился 21 апреля 1933 года.
- В 1958 году закончил Таллиннский политехнический институт по специальности судостроение.
- В 1980 году получил докторскую степень.
- Основным направлением его научных работ является крепость судна, тонкостенные конструкции, взаимодействие конструкций и жидкостей, объяснение возникновения эха и распространение волн в определенных средах.
- Метсавеэр во время работы следственной комиссии являлся директором Института механики ТТУ.
- Через сутки после гибели парома, правительства Эстонии, Финляндии и Швеции создали совместную комиссию для выяснения причин катастрофы, многие члены которой за время работы поменялись. Окончательный отчет комиссия опубликовала 3 декабря 1997 года. На время представления окончательного отчета с эстонской стороны в комиссию входили Уно Лаур, Хейно Яакула и Яан Метсавеэр.