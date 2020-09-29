Член следственной комиссии не верит в столкновение парома с другим судном

- Предположим, что какое-то судно протаранило «Эстонию». Если бы на краях пробоины спустя четверть века можно было найти остатки краски или металла чужого судна, это дало бы подтверждение, что речь все же идет о столкновении?

- Собственная краска судна наносится на корпус под воздействием температуры, краска «Эстонии» и сейчас совершенно сохранилась на корпусе судна. Но попавшая на него в результате теоретического столкновения краска со временем должна была исчезнуть. Даже на машине остается след от столкновения с другой машиной, но достаточно хорошего дождя, чтобы этот след исчез. Не верю, что там есть следы от краски. Честно говоря, нас в следственной комиссии не сильно интересовало, что произошло на морском дне, нас интересовало то, что произошло на поверхности до затопления. Но если это хотят знать, то нужно спуститься на дно. Одной камеры недостаточно, туда должен спуститься человек. Видимость через камеру очень плохая, там много поднятой земли.

- Нужно отправить водолаза с конкретным заданием?

- Да, чтобы ближе изучить это отверстие. Мы вообще не уверены, что там нет больше пробоин. Если корпус судна поворачивается, то становятся видны некоторые пробоины. Самое важное, как можно подробнее рассмотреть, какой рельеф дня под останками. Все гибролокаторы которые изучают судно, видят дно рядом с «Эстонией», но не под ней. Что находится под останками, этого сверху не вино, для этого нужно спуститься, чтобы детально изучить морское дно. Это, может быть помогло бы найти и камень, на который паром упал и об который была пробита та пробоина.

- Не было бы разумным поднять паром со дна, чтобы прекратить все спекуляции?

- Вы себе представляете, сколько такое поднятие стоит? Сумма может достигать миллиарда евро. Может, не так много, но полмиллиарда точно.

- При помощи, каких технологий можно было бы поднять судно?

- Большие резиновые мешки заводятся снизу, на больших ремнях судно поднимают наверх и мешки наполняются воздухом. Прежде всего, нужно проковырять углубления под судном, чтобы можно было просунуть ремни. Если там есть камни, все их нужно убрать. Все это нужно проделать на глубине в 80 метров. Это возможно, но очень дорого. Мы не видим потребности в этом. Старый металл стоит слишком мало, чтобы покрыть расходы на такую работу.

- Вы, как член следственной комиссии, чувствовали, что Швеция что-то скрывает или не дает в распоряжение Эстонии всей информации?

- В целом, не чувствовал, но при изучении капитанского мостика такое ощущение было. Причиной того было то, что шведская сторона не хотела искать шведских капитанов, которые принимали экзамены на судне.

- Почему они не хотели их искать?