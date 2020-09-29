Эксперт: в ближайшие месяцы в мире появится около десятка новых вакцин от COVID-19

Россия – не единственная страна, разработавшая вакцину от COVID-19, в ближайшее время вакцины появятся также в США и ЕС, рассказал врач-токсиколог Алексей Водовозов, слова которого приводит портал Mixnews.lv.
"Уже сейчас пять вакцин разрешены для ограниченного применения, из них только одна - российская, а четыре остальные – китайские, и еще около десяти вакцин на подходе, они заканчивают свои регистрационные мероприятия. Где-то, скажем, в октябре вакцина уже появится в США и ЕС», – добавил он.
Врач рассказал, что производители вакцин стремятся получить препарат с 50% защитой и выше. По его словам, по достижении этого порога препарат будет окончательно зарегистрирован.
В России пока зарегистрирована только одна вакцина от коронавируса — «Спутник V» от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе до окончания клинических испытаний.