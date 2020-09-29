Эксперт: в ближайшие месяцы в мире появится около десятка новых вакцин от COVID-19

"Уже сейчас пять вакцин разрешены для ограниченного применения, из них только одна - российская, а четыре остальные – китайские, и еще около десяти вакцин на подходе, они заканчивают свои регистрационные мероприятия. Где-то, скажем, в октябре вакцина уже появится в США и ЕС», – добавил он.