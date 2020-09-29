Вт, 29.09.2020
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Эксперт: в ближайшие месяцы в мире появится около десятка новых вакцин от COVID-19

Reklaamfoto, millega demonstreeritakse Gamaleja instituudi arendatavat Vene koroonavaktsiini Sputnik V. FOTO: Russian Direct Investment Fund / Reuters / Scanpix

ФОТО: Russian Direct Investment Fund/Reuters/Scanpix

Россия – не единственная страна, разработавшая вакцину от COVID-19, в ближайшее время вакцины появятся также в США и ЕС, рассказал врач-токсиколог Алексей Водовозов, слова которого приводит портал Mixnews.lv.

"Уже сейчас пять вакцин разрешены для ограниченного применения, из них только одна - российская, а четыре остальные – китайские, и еще около десяти вакцин на подходе, они заканчивают свои регистрационные мероприятия. Где-то, скажем, в октябре вакцина уже появится в США и ЕС», – добавил он.

Врач рассказал, что производители вакцин стремятся получить препарат с 50% защитой и выше. По его словам, по достижении этого порога препарат будет окончательно зарегистрирован.

В России пока зарегистрирована только одна вакцина от коронавируса — «Спутник V» от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе до окончания клинических испытаний.

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