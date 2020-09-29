Проект зеленого жилого комплекса провалился из-за поселившихся в нем москитов

Построенный в 2018 году в китайском мегаполисе Чэнду жилой комплекс Qiyi City Forest Garden оказался практически необитаем из-за москитов, которых привлекла пышная растительность на балконах комплекса, пишет Newsru со ссылкой на The Daily Mail.
Подробнее: https://www.newsru.com/realty/18sep2020/china_forest.html
Создатели зеленого комплекса обещали покупателям квартир, что те смогут жить в вертикальном лесу. Для создания этого леса на каждом балконе были высажены многочисленные растения. К апрелю этого года все 826 квартир к Qiyi City Forest Garden были проданы, но сейчас комплекс выглядит заброшенным и напоминает декорацию к съемкам постапокалиптического фильма.
Проблемой, с которой столкнулись новоиспеченные владельцы квартир стали москиты: из-за отсутствия должного ухода растения на балконах буйно разрослись и привлекли насекомых. По данным китайских СМИ, в этот ЖК въехало порядка 10 семей.
Отметим, что высотные здания, в которых предусмотрены места для растений на фасадах и балконах, строятся во многих городах мира. Возможно, неудачный опыт Qiyi City Forest Garden поможет их проектировщикам, которые учтут ошибки коллег из Чэнду.
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