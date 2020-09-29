Проект зеленого жилого комплекса провалился из-за поселившихся в нем москитов

Создатели зеленого комплекса обещали покупателям квартир, что те смогут жить в вертикальном лесу. Для создания этого леса на каждом балконе были высажены многочисленные растения. К апрелю этого года все 826 квартир к Qiyi City Forest Garden были проданы, но сейчас комплекс выглядит заброшенным и напоминает декорацию к съемкам постапокалиптического фильма.