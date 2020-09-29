Дефицит госбюджета в 2021 году достигнет 1,9 млрд евро

Согласно бюджетной стратегии на 2021-2024 годы, которая будет опубликована во вторник, дефицит государственного бюджета с Эстонии оставит 1,75 млрд в текущем и 1,9 млрд евро - в следующем году, пишет Rus.ERR.
Таким образом, в 2021 году дефицит госбюджета составит 6,6-6,7% ВВП, а в последующие годы будет постепенно сокращаться до 2,5% ВВП.
Правительство не стало устанавливать количественных ограничений на бюджетный дефицит в 2020-2021 годах, поскольку соблюдение бюджетных правил в Европейском союзе временно приостановлено.
В 2022 году, когда экономика по прогнозу должна выйти на докризисный уровень, дефицит бюджета составит 1,6 млрд евро или 5,4% ВВП.
Правительство для улучшения бюджетной позиции намерено осуществить программу экономии расходов объемом в миллиард евро, половина из которой должна быть реализована в 2024 году.
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