Дефицит госбюджета в 2021 году достигнет 1,9 млрд евро

Таким образом, в 2021 году дефицит госбюджета составит 6,6-6,7% ВВП, а в последующие годы будет постепенно сокращаться до 2,5% ВВП.

Правительство не стало устанавливать количественных ограничений на бюджетный дефицит в 2020-2021 годах, поскольку соблюдение бюджетных правил в Европейском союзе временно приостановлено.

В 2022 году, когда экономика по прогнозу должна выйти на докризисный уровень, дефицит бюджета составит 1,6 млрд евро или 5,4% ВВП.

Правительство для улучшения бюджетной позиции намерено осуществить программу экономии расходов объемом в миллиард евро, половина из которой должна быть реализована в 2024 году.