Количество школьников в Нарве почти перестало уменьшаться, но будет ли оно теперь расти?

Первоклашек стало больше на один класс

К 10 сентября каждого года все общеобразовательные школы представляют данные о своих учениках в систему EHIS, и местные власти могут проанализировать школьную статистику.

По словам руководителя городской Службы образования Ларисы Дегель, на 10 сентября 2020 года, общее количество учащихся во всех общеобразовательных школах Нарвы (включая одну государственную школу) составило 6148 учеников. Только в муниципальных школах пошли учиться 5511 детей. Лариса Дегель отмечает, что в последние годы количество учеников в общеобразовательных школах было стабильным.

Статистика показывает, что изменения незначительны:

В этом учебном году - 6148 человек

Год назад - 6164

Пять лет назад - 6140

В этом учебном году впервые за парты сел 491 ребенок. Это на 28 первоклашек больше, чем в прошлом году, но немного меньше, чем два и три года назад.

“Общее количество первоклассников за последние десять лет достигло в Нарве пика в 2012/2013 учебном году, тогда оно составило 663 человека, и в последующие годы стало снижаться” - рассказала Лариса Дегель.

Больше всего первых классов - пять - открылись в этом году в Пяхклимяэской гимназии. Это вообще самая большая школа Нарвы, в ней учится 1053 человека. Ваналиннаская государственная школа открыла три первых класса, хотя ранее всегда набирала только два. В остальных школах данные похожи на прошлогодние.

В Нарве в этом году заметно, сразу на 8%, выросло количество учеников с особыми потребностями. Таких теперь 254 человека.

Мы достигли дна или школьников будет всё меньше?

Количество жителей Нарвы в разных возрастных группах. По данным Городской управы. ФОТО: Николай Андреев

Можно ли говорить, что демографическая ситуация уже на дне и дальнейшего сокращения количества школьников в Нарве не будет? К сожалению, график, который показывает распределение населения города по возрастам, говорит о другом.

По данным, которые в феврале этого года публиковала городская управа, детей до 4 лет в Нарве меньше, чем детей 5-10 лет. А их, в свою очередь, меньше, чем детей 10-14 лет. Также провал наблюдается в возрастных группах от 20 до 29 лет, то есть и потенциальных родителей в Нарве немного. Поэтому логично ожидать, что в следующие годы количество школьников в городе все-таки продолжит медленно сокращаться.

Прибавилось взрослых гимназистов

В расположенные на территории Нарвы гимназии в этом год поступили 469 учеников, что больше, чем в прошлые годы. Самый большой набор в десятый класс провела Солдинаская гимназия (70 человек), немного меньше новых гимназистов появилось в Кесклиннаской гимназии и Языковом лицее.

Нужно отметить, что набор в 10-й класс Кесклиннаской гимназии мог и не состояться. На данный момент гимназическая ступень есть во всех муниципальных школах Нарвы, кроме школы Паю и Шестой школы. Кесклиннаская гимназия также должна стать основной школой после того, как ее здание будет реконструировано - историческую часть здания обновят, а более новые корпуса снесут, чтобы уменьшить общую площадь.

Но проект реконструкции связан со строительством на соседнем участке государственной гимназии. Поскольку переговоры города и Министерства науки и образования затянулись, срок возобновления работы Кесклиннаской основной школы сдвинулся на 1 сентября 2023 года.

Как сообщил мэр Нарвы Алексей Евграфов, ученики, которые сейчас идут в десятый класс, успеют окончить Кесклиннаскую гимназию, пока она остается гимназией. Им не придется переводиться в другую гимназию. Хотя из-за реконструкции здания их обучение будет происходить в других городских школьных зданиях.

Городской Отдел культуры прогнозирует, что в этом учебном году в Нарве будет 360 выпускников гимназии, что на шесть человек больше прошлого года.

Детей в городе становится всё меньше, а процент девятиклассников, которые идут в гимназию, держится в последние годы примерно на одном уровне - 60-63%. Почему же гимназистов в городе становится больше?

“Здесь, скорее, речь идет о росте количества учеников Нарвской школы для взрослых, в которой появилась возможность проходить отдельные предметы, например, эстонский язык, - объяснила Лариса Дегель. - Популярность Школы для взрослых очень выросла, количество учащихся значительно увеличилось”.