Вступили в силу новые ограничения на въезд в Финляндию

Ограничения на въезд в Финляндию вновь ужесточились. Данные меры введены в целях борьбы с распространением коронаэпидемии, пишет YLE.
Прибывающие, в числе прочих стран, из Швеции, Норвегии, Эстонии и Германии по прибытию должны провести в самоизоляции две недели.
На данный момент в Финляндию могут свободно попасть только граждане стран, где число заражений за последние две недели составляло максимум 25 случаев на 100 000 человек. К этим странам в ЕС относятся Латвия, Литва, Польша и Кипр.
Ограничения не касаются рабочих поездок.
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