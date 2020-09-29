Вступили в силу новые ограничения на въезд в Финляндию

Прибывающие, в числе прочих стран, из Швеции, Норвегии, Эстонии и Германии по прибытию должны провести в самоизоляции две недели.

На данный момент в Финляндию могут свободно попасть только граждане стран, где число заражений за последние две недели составляло максимум 25 случаев на 100 000 человек. К этим странам в ЕС относятся Латвия, Литва, Польша и Кипр.