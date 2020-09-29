Вт, 29.09.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Вступили в силу новые ограничения на въезд в Финляндию

Helsingi lennujaam

ФОТО: Caro / Schuelke/Caro / Schuelke

Ограничения на въезд в Финляндию вновь ужесточились. Данные меры введены в целях борьбы с распространением коронаэпидемии, пишет YLE.

Прибывающие, в числе прочих стран, из Швеции, Норвегии, Эстонии и Германии по прибытию должны провести в самоизоляции две недели.

На данный момент в Финляндию могут свободно попасть только граждане стран, где число заражений за последние две недели составляло максимум 25 случаев на 100 000 человек. К этим странам в ЕС относятся Латвия, Литва, Польша и Кипр.

Ограничения не касаются рабочих поездок.

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