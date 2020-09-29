Правительство продлило карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19

Больным COVID-19 запрещается покидать место жительства или постоянного проживания с момента установления диагноза заболевания до выздоровления, за исключением исполнения распоряжений медицинского работника или полицейского, направления к медицинскому работнику или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека.

Постоянным местом жительства также считается гостиница или другое учреждение размещения, например, гостевая квартира, если она используется во время пребывания в Эстонии лицом, у которого нет другого места жительства или пребывания здесь. Место проживания также считается приютом и убежищем.

Требование оставаться в карантине также распространяется на человека, проживающего с больным постоянно по тому же месту жительства или иным образом находящегося с ним в тесном контакте. В качестве исключения близкий контакт без симптомов болезни может покинуть свое место жительства или остаться, если он или она является медицинским работником или лицом, выполняющим общественную задачу, которое, по усмотрению работодателя, выполняет неотложные обязанности.