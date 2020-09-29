Победа! ⟩ В будущем году финансирование науки вырастет до одного процента ВВП

Министр финансов Мартин Хельме на пресс-конференции во вторник уточнил, что сумма, выделяемая на науку и разработки, в следующем году увеличится на 56 млн евро до 280 млн евро.

Этого добивались представители науки и образования долгие годы, устраивая демонстрации и иными способами привлекая внимание к недостатку финансирования.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что поддержка высших учебных заведений, предназначенная для развития высшего образования, увеличилась на 5%, что может способствовать академическому росту и обеспечить конкурентоспособность заработной платы преподавателей. Для этого будет выделено 173,9 миллиона евро.

На поддержку изучения эстонского языка для учеников с иным родным языком запланировано восемь миллионов евро. Из них три миллиона предназначены для расширения уже запущенного и успешного предприятия, которое направляет эстоноязычных учителей в русскоязычные группы. В этом учебном году программа расширится и будет реализована в 50-и новых русскоязычных группах детских садов в Таллинне, Ида-Вирумаа, Маарду, Тарту и Муствеэ. К концу 2021 года программа сможет поддержать еще 153 учителя эстонского языка в детских садах. Программа, которая в этом году дошла до начальных классов, продолжится в новом году в Таллинне, Ида-Вирумаа и Тарту.

В этом году доля финансирования науки составила в госбюджете 0,75 процента ВВП.

На заседании во вторник правительство утвердило госбюджет на 2021 год и в среду внесет проект госбюджета в Рийгикогу. Бюджетные расходы составляют около 13 млрд евро, доходы более 11 млрд евро.