Человек, потерявший в крушении парома «Эстонии» дочь: судно нужно поднять с морского дна

Антс Хаас потерял дочь в крушении парома «Эстония». Аннели погибла вместе со своим женихом Янеком Тамме. Ставший судьбоносным рейс был премией за хорошую работу, когда Аннели получила билеты в Стокгольм и обратно за полцены. Конечно, с ней поехал и Янек, с которым они планировали пожениться.

- С какими чувствами вы следите за последними новостями о крушении «Эстонии»?

- У меня всегда была своя позиция на этот счет. Если вы что-то начали делать, доведите это до конца. Сложно сказать, что и как случилось, но прежние версии просто не выдерживают критики. Все правительства разводят демагогию. За всю жизнь я не сталкивался ни с одной катастрофой, следы которой пытались сразу же замести, а судно залить цементом. Что прятать? Почему картина произошедшего не может быть ясной?

Никто не знает правды. Судно нужно поднять, если это возможно. Тщательно изучить, что и как произошло, а не так, как сейчас. Сразу же после крушения стали появляться всевозможные версии. Уже то, что судно вышло в море в такой шторм… Оно было предназначено для открытого моря.

Я не отказываюсь от точки зрения, что прежние версии сбивают с толку. За 26 лет ничего конкретного не произошло.

- Часто говорят о запрете на нарушение покоя захоронения. Но близкие хотят знать правду?

- Именно. Я тоже хочу. О каком покое захоронения мы говорим, если этот покой давно нарушен. На месте кораблекрушения побывало немало народа: я говорю о самодеятельных дайверах. Глубина, на которой сейчас находится «Эстония», не является недосягаемой. Без специальной спецтехники профессионал может спуститься на глубину до ста метров.

И о каком покое захоронения можно говорить, если мы не знаем, что произошло. Видимо, за этим есть что-то, что не позволяет пролить свет на ситуацию. И так и остается. Одно правительство говорит, что надо что-то делать. Второе - что нет-нет-нет, не стоит.

Решение, согласно которому остов нужно залить бетоном, появилось чрезвычайно быстро. Швеция так решила, но почему она так страстно этого желала? Покой захоронения… А теперь появилась версия, что это могла быть шведская подлодка. Как все-таки появилась эта пробоина? Никто до сих пор ничего не знает.

Я уже в том возрасте, что мои уши не успеют услышать правды, да и будет ли она вообще когда-нибудь озвучена… Полагаю, что версия, согласно которой на «Эстонии» могли перевозить что-то военное, близка к истине.

- Начало 90-х — довольно мутное время.

- Да, так и есть. Но премьер-министры собирались. О чем именно они говорили? Кажется, что-то здесь нечисто.

- Создатели фильма должны бы были выступить в суде.