Человек, потерявший в крушении парома «Эстонии» дочь: судно нужно поднять с морского дна

Роковым сентябрьским утром 26 лет назад житель Вильянди Антс Хаас никак не мог поверить тому, что звучало по новостям. Это не могло быть правдой. Такие большие и мощные судна не уходят под воду, пишет Sakala.
Антс Хаас потерял дочь в крушении парома «Эстония». Аннели погибла вместе со своим женихом Янеком Тамме. Ставший судьбоносным рейс был премией за хорошую работу, когда Аннели получила билеты в Стокгольм и обратно за полцены. Конечно, с ней поехал и Янек, с которым они планировали пожениться.
- С какими чувствами вы следите за последними новостями о крушении «Эстонии»?
- У меня всегда была своя позиция на этот счет. Если вы что-то начали делать, доведите это до конца. Сложно сказать, что и как случилось, но прежние версии просто не выдерживают критики. Все правительства разводят демагогию. За всю жизнь я не сталкивался ни с одной катастрофой, следы которой пытались сразу же замести, а судно залить цементом. Что прятать? Почему картина произошедшего не может быть ясной?
Никто не знает правды. Судно нужно поднять, если это возможно. Тщательно изучить, что и как произошло, а не так, как сейчас. Сразу же после крушения стали появляться всевозможные версии. Уже то, что судно вышло в море в такой шторм… Оно было предназначено для открытого моря.
Я не отказываюсь от точки зрения, что прежние версии сбивают с толку. За 26 лет ничего конкретного не произошло.
- Часто говорят о запрете на нарушение покоя захоронения. Но близкие хотят знать правду?
- Именно. Я тоже хочу. О каком покое захоронения мы говорим, если этот покой давно нарушен. На месте кораблекрушения побывало немало народа: я говорю о самодеятельных дайверах. Глубина, на которой сейчас находится «Эстония», не является недосягаемой. Без специальной спецтехники профессионал может спуститься на глубину до ста метров.
И о каком покое захоронения можно говорить, если мы не знаем, что произошло. Видимо, за этим есть что-то, что не позволяет пролить свет на ситуацию. И так и остается. Одно правительство говорит, что надо что-то делать. Второе - что нет-нет-нет, не стоит.
Решение, согласно которому остов нужно залить бетоном, появилось чрезвычайно быстро. Швеция так решила, но почему она так страстно этого желала? Покой захоронения… А теперь появилась версия, что это могла быть шведская подлодка. Как все-таки появилась эта пробоина? Никто до сих пор ничего не знает.
Я уже в том возрасте, что мои уши не успеют услышать правды, да и будет ли она вообще когда-нибудь озвучена… Полагаю, что версия, согласно которой на «Эстонии» могли перевозить что-то военное, близка к истине.
- Начало 90-х — довольно мутное время.
- Да, так и есть. Но премьер-министры собирались. О чем именно они говорили? Кажется, что-то здесь нечисто.
- Создатели фильма должны бы были выступить в суде.
- Ну да. Тем более, такое дело. Они напали на чей-то след.
- В любом случае ясно, что в корпусе имеется пробоина. Как она могла возникнуть, неизвестно, но она там есть, и раньше о ней никто не говорил.
- Есть пробоина. Как она возникла? Морское дно должно быть гладким, откуда появился этот навес скалы? Это опять чушь собачья. Я могу понять, что было много проблем, но когда судно ушло на дно, эстонское государство не выплатило пострадавшим ни копейки компенсации. Хорошо, что была страховка, но поскольку судно шло под флагом Эстонии, наше государство должно было решиться взглянуть в глаза родственникам. Возможно, это было бы выражением уважения.
В понедельник я ходил на Вильяндиское кладбище к мемориальному камню погибшим при крушении «Эстонии», относил туда цветы. Но там не было никого, ни одного цветочка, ничего не было убранол. Когда еще была Вильяндиская уездная управа, все было красиво: дорожка расчищена, цветы возложены. Уважали историю. А теперь… Мне кажется, там никого не было. Отношение такое, что, ой, да, люди утонули, но такое случается. Но так дела не делаются. Мы же грамотное государство.
Но что-то там случилось на «Эстонии», что-то такое, о чем общественность не знает. Боюсь, что все так и останется. Честно говоря, Эстония в этом вопросе никогда не проявляла особой активности.
Я за покой захоронения, это да. В остове покоятся люди… Но несмотря на покой захоронения, правда должна открыться. В случае криминала никакого покоя захоронения не может быть. Людей ведь выкапывают из могил, чтобы добраться до правды. Даже через много лет.
Однажды мы обо всем узнаем, видимо, через много лет. Но нельзя оставлять все так, как сейчас.