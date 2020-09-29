На фоне роста заболеваемости Covid-19 научный совет не предлагает вводить новые ограничения

Руководитель научного совета, профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар признает, что число заражений коронавирусом продолжает расти, прежде всего в Харьюском уезде и особенно в Таллинне.

Введение требования об обязательном ношении защитных масок, по мнению Лутсар, сдержать распространение коронавируса не поможет. Поэтому на сегодняшний день научный совет ограничивается настоятельной рекомендацией носить маски лишь в местах большого скопления людей.