Вт, 29.09.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • На фоне роста заболеваемости Covid-19 научный совет не предлагает вводить новые ограничения

На фоне роста заболеваемости Covid-19 научный совет не предлагает вводить новые ограничения

Ирья Лутсар.

ФОТО: Margus Ansu

Несмотря на то, что в Эстонии продолжает расти заболеваемость коронавирусом, научный совет пока не видит причин для введения в стране новых ограничений, пишет Rus.ERR.

Руководитель научного совета, профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар признает, что число заражений коронавирусом продолжает расти, прежде всего в Харьюском уезде и особенно в Таллинне.

Введение требования об обязательном ношении защитных масок, по мнению Лутсар, сдержать распространение коронавируса не поможет. Поэтому на сегодняшний день научный совет ограничивается настоятельной рекомендацией носить маски лишь в местах большого скопления людей.

Собравшийся во вторник на заседание научный совет не стал обращаться к правительству с предложением о введении новых ограничений.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back