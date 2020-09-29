Андрес Таранд: столкновение парома «Эстония» с подводной лодкой в повестку дня не вносили

Таранд отметил, что возглавлявший комиссию по расследованию гибели Эстонии в 2005–2009 годах бывший госпрокурор Маргус Курм в своей версии связал гибель парома «Эстония» с предполагаемым столкновением со шведской подводной лодкой, однако это маловероятно.

Таранд пояснил, что Швеция, возможно, скрывала то-другое, но если бы шведская подводная лодка действительно исчезла, об этом стало бы известно. Однако Таранд сослался на Россию, чьи подводные лодки, по его словам, часто курсируют в Балтийском море. «Россия оставит подводную лодку на дне моря, а людей эвакуирует», - отметил Таранд, по словам которого, в ходе расследования затопления версия о столкновении подводной лодки с паромом «Эстония» на повестке дня так тогда так и не появилась. Как отметил Таранд, вероятно, версия появилась в 2006 году, когда об этом заговорил немецкий журналист.

Таранд напомнил, что заключение соглашения о покое на месте гибели «Эстония» было инициативой Швеции. «Я согласился, не было причин что-либо подозревать, - сказал Таранд.- Я слышал, что где-то шведы планировали засыпать место кораблекрушения гравием, но не более того». Как сказал Таранд, он не может комментировать решение Швеции установить относительно парома «Эстония» требование государственной тайны на 75 лет.

По словам Таранда, он выступил бы за начало нового расследования, но только в том случае, если это не коснется кошельков эстонцев, поскольку расследование затратно.

По его словам, его не удивила пробоина, обнаруженная в корпусе корабля. «Она могла быть сделана и носом корабля. В любом случае, пробоина сбоку визора намного больше, и оттуда с волной хлынуло много воды, - сказал Таранд. - Это все можно перечислять, но я бы делал более разумные вещи».