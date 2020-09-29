Галерея ⟩ На воспитание к кинологу Пыхьяской префектуры поступил новый щенок

Кристи Пай работает сейчас с заслуженной служебной собакой, восьмилетней бельгийской овчаркой Мяки. Брат Сяма Террор присоединился с особому подразделению Центральной криминальной полиции К-Komando. Сям и Террор родом из Бельгии.

Первое задание Сяма – привыкнуть к новому дому и своему кинологу, в таком возрасте щенки проходят социализацию и осваивают азы послушания. В течение полутора лет Сям будет проходить все необходимое обучение и в ходе учебы будет определена и его точная специализация.