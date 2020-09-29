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По всему миру число жертв Covid-19 достигло 1 миллиона человек - спустя 10 месяцев после того, как новый коронавирус был впервые выявлен в китайском городе Ухань.

Свыше 308 тыс. человек скончались в Северной Америке, почти 250 тыс. в Южной Америке, 221 тыс. в Европе, 190 тыс. в Азии.

Больше всего жертв в США (почти 210 тыс.), Бразилии (142 тыс.), Индии (больше 96 тыс.), Мексике (больше 76 тыс.) и Британии (42 тыс.).

Россия по этому скорбному показателю находится на 10-м месте в мире (почти 20 400 умерших).

Карта роста жертв коронавируса в мире BBC

С момента начала пандемии заболели свыше 33,5 млн человек в 188 странах. Почти 25 млн выздоровели, порядка 7,5 млн в данный момент лечатся, 65,3 тыс. из них находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Медработник больницы Джакарте в маске отдыхает. Reuters

Уровень заболеваемости в сентябре снова существенно вырос, что дает основания говорить о второй, или "осенней" волне пандемии. В 21 из 50 штатов США ежедневное количество новых случаев за неделю увеличилось в среднем на 10%. Обострилась ситуация в Европе, которая, казалось, летом начала выходить из кризиса.

"Нет никаких признаков снижения смертности. К сожалению, она, скорее всего, останется на том же уровне, пока не появится вакцина", - заявила Би-би-си глава Школы населения и глобального здоровья в Мельбурне Нэнси Бакстер.

Гонка за вакциной

Директор российского Института Гамалеи Александр Гинзбург во время интервью агентству Рейтер продемонстрировал новую российскую вакцину "Спутник V". Reuters

ВОЗ полагает, что эффект от массовой вакцинации при самом благоприятном варианте скажется не раньше середины будущего года. За это время количество смертей может достичь двух миллионов.

В настоящее время в мире разрабатывается уже около 240 вакцин, 40 из них проходят клинические испытания, девять - массовое тестирование на тысячах людей.

Медработник берет мазок из горла у индийской женщины. Массовое тестирование проводится в индийском штате Бхопал. EPA

Новые ограничения: где и что

Запрет на домашние вечеринки и походы в гости вступает в силу в полночь на среду в северо-восточной Англии ;

; В Мадриде вновь закрываются все развлекательные заведения и парки, из дома разрешается выходить только на работу или учебу;

Человек в маске на фоне поля, выложенного испанскими флагами. Мемориал из испанских флагов в одном из мадридских парков в память умерших от ковида. Reuters

В Нидерландах запрещено принимать дома более трех взрослых гостей одновременно; жителям Амстердама, Роттердама и Гааги впервые предписано носить маски в магазинах; власти рекомендовали гражданам избегать поездок из города в город без крайней необходимости; спортивные соревнования будут проходить без болельщиков; ресторанам и барам в Нидерландах предписано закрываться в 22.00;

запрещено принимать дома более трех взрослых гостей одновременно; жителям Амстердама, Роттердама и Гааги впервые предписано носить маски в магазинах; власти рекомендовали гражданам избегать поездок из города в город без крайней необходимости; спортивные соревнования будут проходить без болельщиков; ресторанам и барам в Нидерландах предписано закрываться в 22.00; Начиная со вторника в 12 французских городах запрещено проводить любые массовые празднества, включая свадьбы; рестораны и бары могут быть открыты до 22.00;

запрещено проводить любые массовые празднества, включая свадьбы; рестораны и бары могут быть открыты до 22.00; Власти Чехии и Словакии на этой неделе объявят чрезвычайное положение - в обеих странах растет заболеваемость; в Словакии со среды будут запрещены все крупные мероприятия.

Круизный лайнер Mein Schiff 6. Немецкий круизный лайнер "Мейн Шифф 6" так и не вышел из греческого порта Пирей после того, как у нескольких членов экипажа был обнаружен коронавирус. Reuters

Что еще происходит в мире

Ноябрьский саммит G20 пройдет в виртуальном режиме, сообщили власти страны-хозяйки мероприятия, Саудовской Аравии.

пройдет в виртуальном режиме, сообщили власти страны-хозяйки мероприятия, Саудовской Аравии. У нескольких членов экипажа немецкого круизного лайнера "Мейн Шифф 6", первого лайнера, который должен был выйти в плавание из Пирея после начала пандемии, обнаружен коронавирус. Туристы взойти на борт не успели, круиз отменен, корабль и 666 членов его экипажа помещены в карантин на острове Милос в Эгейском море.

Фото мэра в траурной рамке. Жители Девеселу отдали дань памяти своего мэра Иона Алимана и избрали его посмертно. Reuters

Румынский мэр переизбран посмертно

57-летний Ион Алиман, мэр деревни Девеселу на юге Румынии, баллотировался на следующий срок, но во время кампании заразился коронавирусом и 15 сентября скончался в клинике в Бухаресте.

Поскольку до голосования оставалось две недели, избирком заявил, что времени печатать новые бюллетени нет.

64% жителей деревни поставили галочки напротив фамилии покойного, по их словам, чтобы отдать дань его памяти. "Другого такого мэра у нас не будет", - сказала одна женщина местному телевидению.