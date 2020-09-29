Наехавший на полицейского мужчина не признает вины в попытке убийства

Диниил Саушкин признал вину в наркопреступлении, но отрицает вину в попытке убийства. Суд заслушивает свидетелей по делу, однако постановлением запретил разглашать их показания на данном этапе. Суд продолжится в октябре и ноябре.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 19 февраля Саушкин передал покупателю кокаин на парковке перед находящимся в таллиннском районе Ласнамяэ магазином на улице Кярбери. Узнавшие об этом полицейские попытались задержать молодого человека, однако на автомобиле ему удалось сбежать с места преступления.

По оценке прокуратуры, доказано, что Саушкин видел стоявшего перед своим автомобилем полицейского, но вместо того, чтобы затормозить и последовать указаниям полицейского, Саушкин наехал на него.

Прокурор Наталия Мийлвеэ ранее заявила, что обвиняемый должен был понимать, что его действия могут повлечь за собой тяжелые последствия. «По этой причине, по мнению прокуратуры, умышленный наезд на человека и переезд через него является попыткой убийства. В качестве отягчающего обстоятельства молодой человек хотел скрыться с места происшествия, чтобы скрыть преступление, то есть избежать задержания с большим количеством наркотиков на руках, в связи с чем ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство», - пояснила Мийлвеэ.