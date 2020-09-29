Один зараженный коронавирусом отправляет на карантин весь коллектив

Стоматологическая клиника Каарли отправила в Департамент здоровья гипотетический вопрос, что если в регистратуре четверо работников, которые сидят в метре друг от друга за плексигласом и носят хирургические маски, все ли работники должны уходить на карантин из-за одного зараженного, пишет Postimees.
«Гипотетический вопрос — если из четырех работников у одного тест на Covid-19 положительный, могут ли другие трое работников ходить на работу?» - спрашивает стоматологическая клиника.
Специалист Департамента здоровья Эльве Каур объяснила, что если действительно случится так, что у одого из четырех администраторов будет положительный теста на Covid-19, все близкие контакты должны будут оставаться в карантине в течение 14 дней. «Карантин нельзя избежать с помощью использования защитных масок. Тем более, хирургическая маска — одноразовая и время ношения такой защитной маски — три часа», - говорит Каур.
После трех часов ношения маску нужно менять, поскольку ее внешняя поверхность может передавать вирус.
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