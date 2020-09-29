Один зараженный коронавирусом отправляет на карантин весь коллектив

«Гипотетический вопрос — если из четырех работников у одного тест на Covid-19 положительный, могут ли другие трое работников ходить на работу?» - спрашивает стоматологическая клиника.

Специалист Департамента здоровья Эльве Каур объяснила, что если действительно случится так, что у одого из четырех администраторов будет положительный теста на Covid-19, все близкие контакты должны будут оставаться в карантине в течение 14 дней. «Карантин нельзя избежать с помощью использования защитных масок. Тем более, хирургическая маска — одноразовая и время ношения такой защитной маски — три часа», - говорит Каур.