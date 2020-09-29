Вт, 29.09.2020
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Алексей Навальный

В жилом доме вспыхнул пожар: погиб один человек

Сегодня, 29 сентября, в четыре часа спасатели получили вызов в Луунья, где загорелся жилой дом, пишет Tartu Postimees.

Когда спасатели прибыли на место, дом уже был охвачен огнем. Пожар был такой сильный, что сначала спасателям было трудно зайти в дом. В доме спасатели нашли на кровате погибшего 66-летнего мужчину.

Все обстоятельства проишествия выясняются. 

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