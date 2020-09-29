В жилом доме вспыхнул пожар: погиб один человек

Rus.Postimees.eeЭстонияВ жилом доме вспыхнул пожар: погиб один человек 29 сентября 2020, 17:32В жилом доме вспыхнул пожар: погиб один человекrus.postimees.eeСегодня, 29 сентября, в четыре часа спасатели получили вызов в Луунья, где загорелся жилой дом, пишет Tartu Postimees.Когда спасатели прибыли на место, дом уже был охвачен огнем. Пожар был такой сильный, что сначала спасателям было трудно зайти в дом. В доме спасатели нашли на кровате погибшего 66-летнего мужчину.Все обстоятельства проишествия выясняются. лууньяпожарспасатели