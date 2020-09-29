Фото ⟩ «Мы не хотим дышать грязным воздухом»: в Эстонии прошли климатические забастовки

В конце сентября во всех развитых странах мира прошли климатические забастовки. В большинстве городов из-за коронавируса они были перенесены в режим онлайн, но в минувшую пятницу Тарту и Таллинне активисты собрались на площадях, чтобы призывать эстонских политиков к решительным действиям.
Задолго до начала акции протеста у Рийгикогу была сооружена сцена, выставлены колонки и подготовлены плакаты. Однако рук оказалось меньше, чем плакатов и других атрибутов: в этом году климатическая забастовка в Таллинне прошла особенно тихо – участвовало порядка 30 человек. Небольшое число участников организаторы связывают с недостаточным пиаром и коронавирусом: «Мы не успели хорошо прорекламировать наши митинги, так как нас, организаторов, очень мало. Некоторые люди не осмелились прийти из-за коронавируса, что также сильно повлияло на итог».
Каждого участник преследовал свои личные мотивы, однако всех объединяло понимание того, что политику нужно менять: протестующие выступали за зеленую экономику, охрану окружающей среды, сортировку мусора и ответственный подход к потреблению каждого товара. Участник музыкальной группы, отвечавший за атмосферу на митинге, рассказал: «В капиталистическом мире, в котором мы живем, многие страны стремятся к увеличению GGP, получению больших денег, однако не учитывается счастье обычных людей. Если мы перестроимся на зеленую экономику, мы улучшим жизнь человека. Мы не хотим дышать грязным воздухом».
Акция протеста проходила в учебное время, однако среди присутствующих были и школьники. «Вместо двух часов рисования я могу прийти сюда и поддержать то, что мне интересно и нравится. Пусть хоть на одного знающего проблему человека станет больше – ситуация очень плохая, и мы с этим ничего не делаем», - прокомментировала школьница.
Однако в климатической забастовке приняли участие не только подростки. Молодая женщина, стоявшая вдалеке от основной группы, пришла с ребенком: «Я вижу, что ситуация довольно критичная, но мы каждый день можем что-то делать и менять ее к лучшему. Я пришла поддержать молодых, я хочу, чтобы в нашей стране больше прислушивались к фактам и ученым».
Климатические забастовки в Эстонии проходят мирно, на местах сбора нет полицейских. В Таллинне обязанность обеспечения безопасности в этот раз легла на двух волонтеров, одетых в желтые жилеты. Они также были сторонниками зеленого движения.
Участники акции остались довольны митингом и его организацией, хотя и удивлены скромным количеством людей. Активисты Fridays for future Eesti на этом останавливаться не собираются - каждую пятницу будет проводиться встреча сторонников в парке Таммсааре.
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