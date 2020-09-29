Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына и белорусских силовиков

Великобритания и Канада ввели санкции против ряда белорусских граждан в связи с фальсификациями на выборах президента и подавлением мирных протестов в Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вторник, 29 сентября. Санкции Лондона подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов и распространяются на восемь человек, пишет Deutsche Welle.