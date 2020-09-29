Фото ⟩ Взрыв в мустамяэской квартире помог обнаружить ферму конопли

Хотя месяц до этого Илья праздновал свой 35-й день рождения, теперь он может считать своим днем рождения 13 сентября, потому что в тот день, около 20 часов он ненадолго вышел из квартиры вместе со своей девушкой. В этот момент случился взрыв, который выбил окна и устроил на кухне хаос.

Соседи позвонили в Центр тревоги. На место прибыли спасатели и полицейские, которые, посмотрев на кухню, поняли, что мужчина умудрился изготавливать в домашних условиях конопляное масло, но по неосторожности один баллон с газом взорвался. Сырье, используемое для приготовления конопляного масла, находилось на плите, где Илья его разогревал. В результате взрыва пол кухни оказался покрыт жижей из конопли.

По словам прокурора Лаури Йыги, в ходе обысков выяснилось, что в квартире производили разные продукты из конопли: нашла как сами растения и семена, так и измельченную марихуану и пастообразный продукт переработанной марихуаны.

«На слушаниях в суде мужчина пояснил, что его целью было приготовить конопляное масло и руководство он нашел в интернете. Взрыв был спровоцирован нагревом жидкого газа. На кухне было несколько газовых баллонов, так что чудом другие баллоны не взорвались, а в квартире не было людей», - сказал Йыги.

Он подчеркнул, что выполнение таких взрывоопасных химических процедур дома без соответствующих знаний и оборудования чрезвычайно опасно, поскольку нет элементарных требований безопасности. В случае иного исхода, не исключено, что невинные прохожие также могли подвергнуться опасности или получить травмы.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Илью в незаконном обороте наркотиков и незаконном выращивании конопли. Мужчина выращивал в квартире несколько видов конопли, также он признался, что выращивал запрещенные растения в лесной зоне города, где они были скрыты от глаз случайных прохожих.

При обыске были найдены десятки грамм конопляной массы и сотни граммов рассыпной марихуаны.

Ранее мужчина в уголовном порядке не наказывался, прокурор в ходе договорного производства попросил для обвиняемого в качестве наказания условный срок заключения с испытательным периодом 3,5 лет, во время которого Илья не должен совершать намеренные преступления.