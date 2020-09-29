Правительство утвердило госбюджет на 2021 год

Проект бюджета предусматривает, что в следующем годы объем расходов составит 13 миллиардов евро, а доходы превысят 11 миллиардов евро. Объем инвестиций государственного сектора в 2021 году достигнет примерно 1,9 млрд евро.

«Мы составили бюджет, который поможет нам преодолеть коронакризис. Главная цель предпринимаемых нами усилий – помочь людям и тем самым способствовать быстрому восстановлению экономики. Кроме того, мы, безусловно, должны использовать возникающие в связи с кризисом возможности для достижения наших долгосрочных целей, укрепить нашу экономику и сделать ее более справедливой и устойчивой. С этой целью, например, мы впервые инвестируем в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) один процент нашего валового внутреннего продукта, а также внесем в следующем году значительный вклад в развитие зеленого образа жизни, цифровизации и инфраструктуры», – сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Естественно, коронакризис требует усилий и в сфере здравоохранения, в связи с чем в 2021 году мы направим средства на реконструкцию больниц в Таллинне и уездных центрах. Также мы уделяем внимание более надежному обеспечению кризисных запасов страны за счет создания Эстонского центра запасов», – продолжил премьер-министр. «Безусловно, заметным шагом в повышении уровня жизни населения станет и то, что пенсия по старости в следующем году вырастет в среднем на 20 евро и достигнет 544 евро», – добавил он.

Ратас подчеркнул, что нынешний кризис отличается от предыдущих тем, что перспективы нашей экономики по-прежнему являются крайне неопределенными, и в то же время существует консенсус в отношении необходимости государственного вмешательства. «Осенью нынешнего года мы также составили государственную бюджетную стратегию на 2021–2024 годы, подтвердив свое обязательство вернуться к обычным бюджетным правилам как можно скорее после окончания кризиса», – сказал премьер-министр.

По словам министра финансов Мартина Хельме, до сих пор в Эстонии ситуация в связи с кризисом была лучше, чем во многих других странах. «Мы быстро отреагировали и значительно смягчили первоначальный удар по доходам и влияние на рабочие места, что предотвратило еще больший спад экономики», – сказал Хельме. «Эту политику следует продолжать, сосредоточившись на создании новых возможностей роста нашей экономики за счет новых и разумных инвестиций. Мы ускорим реализацию подготовленных проектов в государственном секторе и будем способствовать увеличению частных инвестиций».