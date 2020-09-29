Вт, 29.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб

Петр Порошенко заболел коронавирусом

Петр Порошенко.

ФОТО: Stringer/Sputnik

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

"Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал Порошенко.

По состоянию на утро 29 сентября на Украине зафиксирован суточный прирост в 3 627 случаев заболевания коронавирусом, 69 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back