Расходы на оборону увеличатся в 2021 году на 30 миллионов евро

В 2021 году расходы на оборону вырастут до 645,4 млн евро, что составляет 2,29 процента государственного бюджета, сообщило Министерство обороны. Сюда включены расходы на прием союзников, которы составят в 2021 году почти 10 млн евро, а также дополнительные инвестиции в оборону в размере 20 млн евро. Государство усилит свой военный потенциал за счет масштабных закупок техники, расходы на персонал в 2021 году не увеличатся.

Дополнительные 46 млн евро будут добавлены в 2022 году к Программе инвестиций в национальную оборону (CIP), которая останется на текущем уровне на протяжении всего периода реализации национальной бюджетной стратегии, в размере 20 миллионов евро в год.

По словам министра обороны Юри Луйка, достигнутые в правительстве, договоренности позволяют продолжать развитие государственной обороны, чтобы в дополнение к существующим возможностям можно было развивать новые.

«Для нас важно, чтобы новые возможности основывались на программе развития государственной обороны, включая описания потребностей Сил обороны и инструкции командующего Силами обороны. . Также важно, чтобы в будущем у нас также были люди, оборудование, инфраструктура, запланированные запасы боеприпасов и деньги для поддержания как новых, так и существующих возможностей», - сказал Луйк.

В 2021-2024 годах будет продолжена реализация мероприятий утвержденной программы развития гособороны на 2017-2026 годы, в том числе модернизация вооружения береговой обороны. Закупка морских мин возможна в рамках действующего плана развития Минобороны и программы инвестиций в оборону.

На выделенные правительством дополнительные деньги будет закуплена система удаленной береговой обороны, что позволит влиять на потенциального противника на всем побережье Эстонии.