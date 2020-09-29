Расходы на оборону увеличатся в 2021 году на 30 миллионов евро

Расходы на оборону увеличатся в 2021 году до 645,4 млн евро, по словам министра обороны Юри Луйка, дополнительные деньги позволят продолжить развитие государственной обороны.
В 2021 году расходы на оборону вырастут до 645,4 млн евро, что составляет 2,29 процента государственного бюджета, сообщило Министерство обороны. Сюда включены расходы на прием союзников, которы составят в 2021 году почти 10 млн евро, а также дополнительные инвестиции в оборону в размере 20 млн евро. Государство усилит свой военный потенциал за счет масштабных закупок техники, расходы на персонал в 2021 году не увеличатся.
Дополнительные 46 млн евро будут добавлены в 2022 году к Программе инвестиций в национальную оборону (CIP), которая останется на текущем уровне на протяжении всего периода реализации национальной бюджетной стратегии, в размере 20 миллионов евро в год.
По словам министра обороны Юри Луйка, достигнутые в правительстве, договоренности позволяют продолжать развитие государственной обороны, чтобы в дополнение к существующим возможностям можно было развивать новые.
«Для нас важно, чтобы новые возможности основывались на программе развития государственной обороны, включая описания потребностей Сил обороны и инструкции командующего Силами обороны. . Также важно, чтобы в будущем у нас также были люди, оборудование, инфраструктура, запланированные запасы боеприпасов и деньги для поддержания как новых, так и существующих возможностей», - сказал Луйк.
В 2021-2024 годах будет продолжена реализация мероприятий утвержденной программы развития гособороны на 2017-2026 годы, в том числе модернизация вооружения береговой обороны. Закупка морских мин возможна в рамках действующего плана развития Минобороны и программы инвестиций в оборону.
На выделенные правительством дополнительные деньги будет закуплена система удаленной береговой обороны, что позволит влиять на потенциального противника на всем побережье Эстонии.
Также улучшится защита военнослужащих Сил обороны на индивидуальном уровне, планируется приобретение новых осколочно-пулевых бронежилетов на всю структуру военного времени. Кроме того, увеличится и ежегодная поддержка Кайтселийт, которая к 2024 году превысит 45,6 млн евро.