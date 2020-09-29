Глава Военно-морских сил: подводная лодка при столкновении с «Эстонией» не ушла бы незаметно

В передаче «Ringvaade» Юри Саска сказал, что подводные лодки, плавающие в Балтийском море, имеют водоизмещение 1500-3000 тонн, и если бы такое судно столкнулось с «Эстонией» весом почти 15 500 тонн посреди почти 10-метровых волн, подводная лодка не смогла бы отделаться легким испугом.

Он добавил, что даже если бы подводная лодка прибыла в порт после столкновения, ее бы заметили на какой-нибудь верфи при ремонте.

Саска пояснил, что если на море шторм и десятиметровые волны, то самое ужасное место, где можно быть, это именно на подводной лодке. «Это должна быть чрезвычайная ситуация, если подводная лодка всплыла в такой шторм. А если бы она всплыла и была бы чрезвычайная ситуация, то команда дала об этом знать», - сказал капитан.