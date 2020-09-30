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Турецкие официальные лица во вторник продолжили поднимать градус своих заявлений в поддержку Азербайджана в карабахской войне: министр иностранных дел Турции сказал, что мирные переговоры потеряли смысл и настала пора решить карабахскую проблему “в корне”.

"Мы много работали, чтобы решить эту проблему мирным путем. Теперь мы хотим решить ее в корне", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, посетив во вторник посольство Азербайджана в Анкаре.

Сопровождавший Чавушоглу заместитель председателя правящей партии Нуман Куртулмуш добавил, что "нападение на Азербайджан" Турция расценивает как нападение на саму себя.

Турецкие официальные лица, начиная с президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с начала боевых действий утром 27 сентября решительно заявляют о полной поддержке Азербайджана и готовности помогать ему всеми средствами.

По официальной азербайджанской версии, боевые действия в Карабахе в этот раз начали армяне. Армянская сторона возражает, что, очевидным образом, наступление заранее подготовил и начал Азербайджан.

Сообщения воюющих сторон о ситуации на фронте по-прежнему крайне скудны и не поддаются проверке. Достаточно очевидно лишь, что больших изменений линии фронта во вторник не произошло.

Обе стороны во вторник сообщали о наступлении - или попытках наступления - азербайджанской армии в направлении райцентра Физули на юге, близ границы с Ираном.

Армения во вторник заявила об авиаударе противника уже не по территории Карабаха, а по ее собственной, а также о том, что в ходе этой операции турецкий истребитель F-16 будто бы сбил армянский боевой самолет Су-25.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу EPA Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник высказался в том духе, что проблему Карабаха пришла пора решить раз и навсегда

События по версии министерства обороны Армении разворачивались так: азербайджанские ВВС утром нанесли удар в районе городка Варденис на территории Армении, в результате чего на земле погиб один человек; в отражении налета участвовали армянские самолеты; с азербайджанского аэродрома в городе Гянджа поднялись турецкие F-16 и один из них, оставаясь в воздушном пространстве Азербайджана с расстояния в несколько десятков километров ракетой сбил армянский штурмовик, пилот которого погиб.

Наглядных доказательств Армения к вечеру вторника не предъявила, если не считать фото и видео сгоревшего, как утверждается, в результате удара с воздуха, автобуса - но по картинке невозможно понять, когда, где и отчего сгорел этот автобус.

Азербайджан и Турция отмели эти обвинения; глава пресс-службы президента Турции Фахреттин Алтун назвал их "дешевой пропагандистской игрой".

Степанакерт, Нагорный Карабах, жители прячутся от возможных обстрелов и налетов в подвале Getty Images Жителям столицы Нагорного Карабаха Степанакерта снова приходится прятаться в подвалах

Армения, в отличие от Азербайджана, вместе с Россией и еще несколькими постсоветскими странами состоит в военном союзе ОДКБ, и члены этого союза формально обязаны прийти на помощь в случае нападения на одного из них.

Нагорный Карабах, однако, формально не является территорией Армении - это международно признанная территория Азербайджана, и пока военные действия идут только там, Россия не имеет формальных поводов вмешиваться.

Она этого и не делает, а пока призывает обе стороны прекратить огонь.

Посол Армении в России Вардан Тоганян во вторник сказал агентству РИА Новости, что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ, но руководство страны обсуждает этот вопрос.

Количество жертв

Армения, в отличие от Азербайджана, публикует поименный список погибших военных. К вечеру вторника в нем было 80 имен.

Азербайджан свои военные потери не обнародует.

Генпрокуратура Азербайджана во вторник объявила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 12 мирных жителей, ранены 35.

Проверить все эти сообщения при помощи независимых источников мировая пресса сейчас возможности не имеет.

Разговоры с наемниками

Сразу несколько британских изданий в понедельник и вторник написали о предполагаемых наемниках - бойцах подконтрольной Турции "Сирийской национальной армии" - которых Турция отправляет в Азербайджан.

Все публикации основаны на словах самих этих предполагаемых наемников: независимых подтверждений этой информации пока нет. "Сирийская национальная армия" и Азербайджан отвергают обвинения, а Турция пока никак их не комментирует.

Британская газета Guardian поговорила с тремя сирийскими бойцами, которые завербовались, по их словам, в Азербайджан. Как они утверждают, их завербовали в Африне еще 13 сентября и пообещали до 1300 долларов в месяц, что на порядок больше, чем их довольствие на службе в Сирии. Пока их в Азербайджан не отправили.

Газета Times поговорила (платный доступ) с бойцом "Сирийской национальной армии" из Идлиба Мохаммадом Махмудом аль-Сурани, и тот сообщил, что на войну в Карабахе завербовались, польстившись на обещанные большие заработки, около 200 его товарищей по оружию.

Карта зоны конфликта BBC

Агентство Рейтер еще на прошлой неделе побеседовало с двумя бойцами из двух разных вооруженных группировок, которых, по их собственным словам, турки завербовали на карабахскую войну в Африне. Собеседники агентства сказали, что их планируют отправить в Азербайджан 25 сентября, и после этого связь с ними прервалась.

Наконец, Элизабет Цурков, американский эксперт по Сирии, рассказала в "Твиттере" и в интервью некоторым изданиям, что знает нескольких сирийцев, завербовавшихся в Карабах. По ее словам, подтверждения, что они и вправду отправлены в Азербайджан, пока нет.

Международное сообщество продолжает взывать

Войну в Нагорном Карабахе вечером во вторник (в Европе это уже ночь на среду) планировал обсудить на чрезвычайном заседании в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН.

Все мировые державы, в том числе члены Совбеза ООН, призывают стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам, которые бесплодно длятся уже 26 лет.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал перед заседанием Совбеза в "Твиттере", что надеется на способность Совбеза создать фундамент для разрешения конфликта. При этом он отметил, что Турция "готова помочь Азербайджану вернуть оккупированные территории".